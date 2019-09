Nemohu jinak, než nesouhlasit

Premiér Izraele Netanjahu se nechal slyšet, pokud vyhraje volby, že pak anektuje část Západního břehu Jordánu, tedy prostoru, který patří pod jurisdikci palestinské samosprávy a má se stát, až jednou vznikne Stát Palestina, jeho součástí. Dnes tady protiprávně vznikla řada kibuců, tedy izraelských osad. Už ty vyvolaly odpor Palestinců, ale nejen jich. Gesto Netanjahua bylo směrováno dovnitř, k voličům Izraele, tedy, buďme přesní, k těm, jejichž snem je Velký Izrael. Pokud ovšem volby vyhraje, půjde, jestliže svůj záměr provede, o další porušení rezolucí Organizace spojených národů, Rady bezpečnosti, ať již byly přijaty po 2. světové válce anebo v době nedávné.

Koncem čtyřicátých let minulého století byla Palestina rozdělena v podstatě na dvě části. I my jsme nově rodící se stát podporovali. Byla příliš živá vzpomínka na holocaust. Pomáhat se muselo. Agresivita militantních židovských bojůvek, které využily situace, tento plán narušila. Územní rozdělení země vytvořené v OSN se nedodržovalo. Palestinci byli vyháněni ze svých domovů. Izrael se postupně konstituoval v hranicích blízkých dnešku. Jenže války se sousedními státy umožnily stále silnějšímu židovskému státu vyzbrojenému nejmodernějšími americkými zbraněmi, aby se stal blízkovýchodní mocností. A tak i syrské Golanské výšiny se staly nedávno protiprávně součástí Izraele, když už je vlastně anektoval po válce v šedesátých letech.

Argument, že Izrael je v tomto prostoru jediný demokratický stát a tedy bychom měli stát na jeho straně, nesdílím. Jsou demokracie a »demokracie«. Ty, které občanům státu nedají stejná práva jako jiným, nelze chápat jako skutečně demokratické. A to se netýká jen Arabů žijících na současném izraelském území. Chování dnešních lídrů židovského státu nesvědčí právě o demokratismu. Spíše o snaze na úkor jiných vytvořit Velký Izrael. Tato myšlenka má velmi dlouhou historii a paradoxně události 2. světové války jí nahrály. Část obyvatel země je jí bohužel dodnes nakloněna.

Pro to, aby je získal na svou stranu, vylovil Netanjahu zmíněnou myšlenku. Vyšel vstříc těm nejagresívnějším silám v zemi. Zároveň však dal světu na vědomí, že s demokratickým a mírovým zdejším řešením se v tomto regionu nemůže počítat, pokud on a jeho strana vyhraje volby. To není právě dobré znamení pro svět. Proto nemohu sdílet, na rozdíl od některých našich politiků, jejich nekritickou vstřícnost k Izraeli.

Jaroslav KOJZAR