Vltava

Napsat sloupek je občas věc velmi těžká. Je toho tolik, o čem psát, na co upozorňovat. Jak ale napsat, že mě trápí světabol, a přitom být originální? Když mi občas něco nejde, pustím si nějakou náladovku. Sáhla jsem po šestnáct let starém CD a zjišťuju, že vše už bylo napsáno. A nazpíváno. Omlouvám se, originální nebudu.

Existují stovky lidí, někdy velmi moudrých, kteří varují před zvráceností doby. Na druhou stranu ale většina být varována nechce. »Smutný pohled do davu na břehu. Naše čest se v bizarním příběhu zoufale zmítá. Šašci se ve vilách opíjejí mocí a já se ptám, jestli po týhle noci může ještě svítat?«

Možná mě bude někdo kamenovat. Ano, tohle je Daniel Landa. Baštila jsem ho v pubertě, dnes si ho pouštím jen výjimečně. Možná proto mě slova tak překvapila. Starší písnička z CD Vltava tour 2003. Zvláštní, že se ani tenkrát moc nehrála v rádiu. Dnes by jí asi pustil jen velký odvážlivec…

»Růže do uší, hluší lidé netuší, že dávno hmota zvítězila nad duší. Příští stanice je peklo, i když slíbený byl ráj. Prachy jsou pravda, obsah je forma a drzá lež je propříště norma. Do mozku vrtá se skutečnost krutá, že padl stín na můj kraj…«

Tenkrát bylo pár let po miléniu. Dnes jsme o téměř generaci starší, a přesto jsou slova aktuálnější než dřív…

»Peníze, peníze hýbou světem. Přidej se a pak kulometem smíš určovat právo! Musíš si vybrat tu správnou stranu, souhlasit a jít, nebo dostaneš ránu, nechtěj myslet hlavou!«

A další generace se odnaučují myslet hlavou. Hlavu si plníme tisíci informacemi z internetu o tom, kdo s kým co dělal, čteme kde co, ale vlastní selský rozum upadá. Jen po »čecháčkovsku« nadáváme…

»Můžeme si dopřát výdobytky doby a do půllitru syčíme slova plná zloby, jedovatý plivanec se stává důkazem. Ten má tohle a ten má ještě víc! ‚A já to chci taky!‘ se řve z plných plic…«

Jo, a když to nemůžu mít já, svolám demonstraci, kde budu šířit další a další jedovaté plivance, aby to nemohl mít nikdo, nebo ještě lépe, abych to mohl převzít a vyplundrovat…

A tak se ptám i já. »Co nás čeká? Kam nás donese řeka? Kam kráčí naše zem?«

Helena KOČOVÁ