Ilustrační FOTO - Pixabay

Pětina seniorů je zneužívána!

Podle oficiální statistiky se až pětina českých seniorů nad 65 let setkala s nějakou formou takzvaného zneužívání. Jde o smutný fenomén nejen v ČR ale i v ostatních zemích, který se bohužel neustále rozšiřuje. K nápravě tohoto stavu je potřeba hledat legislativní kroky.

Informace zazněly v průběhu semináře věnovaného problematice zneužívání seniorů, který se uskutečnil na půdě Sněmovny. »Je velmi nutné, abychom hledali legislativní úpravy zabránění tohoto negativního jevu ve společnosti,« řekla novinářům po skončení semináře poslankyně Monika Červíčková (ANO). Situaci by podle ní pomohly vyřešit i dvě novely, které jsou momentálně ve Sněmovně - novela antidiskriminačního zákona a novela o specifických sociálních službách. Ani jedna z nich však nemá podle Červíčkové dostatečnou podporu nejen v Poslanecké sněmovně, ale ani ve vládě. »Obě tyto novely potřebujeme, protože senioři si opravdu zaslouží náš respekt, zaslouží si důstojné stáří,« prohlásila poslankyně. Téma by podle ní mělo ve Sněmovně zaznívat častěji, proto bude usilovat o vytvoření odborné pracovní skupiny, která by se tématem zneužívání seniorů zabývala a kde by byli zastoupeni nejen poslanci a senátoři, ale především odborníci k danému tématu.

Rovněž podle stínové ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hany Aulické Jírovcové je zneužívání seniorů vážným problémem společnosti. »Situace se navíc zhoršuje, protože společnost upadá a samozřejmě nejzranitelnější jsou děti a senioři, takže tyto dvě skupiny jsou nejvíce ohrožovány a denně se s těmito vlivy potýkají. I když se policie a další složky snaží na tyto situace upozorňovat, tak pravdou je, že nejsou schopny je všechny ochránit, situace je bohužel důsledek úpadku české společnosti,« řekla našemu listu.

Stínová ministryně práce KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Pokud jde o zmíněné novely, Aulická potvrdila, že poslanci KSČM k nim mají rezervovanou podporu, a to z toho důvodu, že je připravovaná vládní velká novela o sociálních službách, která by měla obsahovat i tyto prvky. »Proto si myslíme, že v tuto chvíli je nadbytečné řešit tyto otázky nějakými malými nebo částečnými novelami,« dodala.

Samota má na zdraví stejný vliv jako cigarety nebo alkohol

Ředitel neziskové organizace Život 90 Jan Lorman podotkl, že podle odhadů je 15–20 procent lidí starších 65 let vystaveno emocionálnímu útlaku a až deset procent jich může být vystaveno fyzickému násilí. Ke zneužívání seniorů podle něj nedochází pouze ze strany rodinných příslušníků nebo profesionálních pečujících, ale také lidí, kteří vstoupí do vztahu k starému člověku jenom dočasně. »Starý člověk očekává s důvěrou, že mu někdo pomůže, když se dostane do situace, kdy tu pomoc potřebuje,« uvedl. Často pak podle něj dochází ke ztrátě respektu, k zanedbávání péče, k týrání a zneužívání těchto lidí. »Je třeba pochopit, že nejde jenom o domácí násilí, ale zneužívání starších lidí má mnohem širší rozsah a dochází k němu jak v pobytových zařízeních, tak i jinde na veřejnosti,« uvedl. Navrhoval by proto upravit zákony tak, aby se například i Život 90 mohl zastávat těch, kterým se příkoří děje a jsou v pobytové službě, oni sami to podle něj neudělají, protože mají strach.

Aulická v této souvislosti uvedla, že u registrovaných sociálních služeb se problémy se zneužíváním nebo dehonestací seniorů vyskytují jen výjimečně a většinou jde o selhání jednotlivce. »Problémy jsou hlavně u soukromých subjektů, které nejsou v síti a financování si zajišťují samy,« řekla. Problém je podle ní i v tom, že ministerstvo práce není schopno i z důvodu malého počtu lidí kvalitu v těchto zařízeních kontrolovat. »Bohužel ani další postup MPSV nenasvědčuje tomu, že by se tento postoj měl změnit, což nás udivuje,« dodala Aulická.

Ředitelka nadace Krása pomoci Michaela Stachová upozornila ještě na další fenomén, a tím je samota. »Ta nemá jen sociální ale také zdravotní dopady. Podle mnoha studií má samota na zdraví stejný vliv jako cigarety nebo alkohol,« řekla. Poukázala v této souvislosti na Velkou Británii, kde se hovoří dokonce o epidemii samoty a téma samoty tam přidali do agendy ministerstva pro sport a občanskou společnost. »Teď tam mají ministryni pro samotu,« dodala Stachová.

(jad)