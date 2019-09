Kateřina Konečná měla kromě svého příspěvku na konferenci také mnohá neformální setkání.

Europoslankyně Konečná mezi strojaři

V pondělí 16. září začala v dřívějším ocelovém srdci republiky, v areálu Dolních Vítkovic, konference s názvem Strojírenství Ostrava 2019 pořádaná Národním strojírenským klastrem pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu.

Letošní ročník konference je věnován otázkám inovační strategie České republiky a jejich výzev na kvalitu vzdělávání. V její první seminární části – podnikatelském fóru - vystoupila také poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Končená (KSČM). Přítomné seznámila s některými svými poznatky a názory na budoucí potřeby pracovníků ve firmách a na nutné změny ve struktuře vzdělávání, a to jak z pohledu toho, co zmůže EU, ČR, kraj, tak s čím se budou muset firmy samy poprat.

Mnohé otázky, které na semináři zazněly, se jen zdánlivě odchylovaly od budoucnosti strojírenství a průmyslových oborů. Byl to apel na obrat v myšlení soudobé společnosti - začít si opět vážit kvalitní lidské práce – inženýra, technika, řemeslníka, lékaře, zemědělce atd. Nejen média, ale i kompetentní místa, vládou počínaje, tu mohou sehrát významnou úlohu.

V úterý 17. září konference pokračovala za účasti ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a dalších referujících, mj. hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka (oba ANO) ad.

Jak nastartovat ekonomiku

Zájem odborné veřejnosti byl velký, plný sál zájemců. »Mě nejvíce zaujalo vystoupení Karla Havlíčka. On žije tím, co říká a nepotřebuje žádné velké poznámky či papíry. Má to zažité, systémově skloubené - to není fráze, ale realita. V české ekonomice začal rozmotávat onu zkostnatělost, ne-li úpadek, a strnulost v hlavách mnohých ve vysokých funkcích. Je to takový novodobý typ baťovce ve funkci ministra,« sdělil naší redakci vysokoškolský učitel a ekonom Ladislav Ludvík, který se akce zúčastnil.

Havlíček se zabýval otázkami, jak nastartovat a proměnit ekonomiku, aby byla inovativní, reagovala na výzvy tzv. Průmyslu 4.0. Naznačil, co to znamená v požadavcích na existující a nové průmyslové obory, v nárocích na kvalifikaci pracovníků a co očekává od potřebných a hlubokých změn ve vzdělávací soustavě v ČR. Prezentoval rámec připravované národní hospodářské strategie ČR do roku 2030. V této souvislosti věnoval pozornost národní inovační strategii a národnímu investičnímu plánu (kde se posuzuje cca 17 tisíc různých projektů tak, aby vnikl nejen provázaný projekt investování státu, ale aby byl realizační). Zmínil některá opatření, co činí vláda a ministerstvo průmyslu a obchodu (např. tzv. národní rozvojový fond). Velkou pozornost věnoval otázkám energetiky, provázanosti inovační strategie s rozvojem regionů a s rozvojem krajiny. Prezentoval některé kroky, jak transformovat vzdělávací soustavu na novou kvalitu, která by byla schopna naplnit požadavky doby.

Hejtman MSK Vondrák prezentoval skutečnost, že kraj čekají velké změny v hospodářské sféře, ve zlepšování podmínek života lidí, v podpoře vzdělávání a zaměstnanosti. Představil model zaměřený na inovace v rámci kraje.

Na konferenci vystoupilo dalších osm referujících.

(lud)

FOTO – Ladislav LUDVÍK