Za nízké mzdy mohou vysoké zisky

Za nízké výdělky v ČR může letité nepřerozdělování zisků firem, příliv levné pracovní síly z ciziny, dlouhá pracovní doba a nedostatek kolektivního vyjednávání. ČMKOS to uvedla v nové studii, výsledky na shromáždění odborářů v Praze představil předák centrály Josef Středula.

Řešením podle odborářských analytiků jsou investice do infrastruktury, školství a vědy, podpora malého a středního podnikání či změna daňového systému a osekání výdajů. Odbory vyzvaly hlavní politické strany a hnutí, aby se na změnách podoby ekonomického modelu dohodly. Vzniknout by pak měla nová hospodářská strategie.

»ČMKOS považuje model nízkonákladové ekonomiky, který je tu od 90. let, za škodlivý a znemožňující reálnou konvergenci k zemím západní Evropy. Oběť českých zaměstnanců byla bohužel politickými elitami promarněna. Jestliže jsme po 30 letech dosáhli necelé třetiny úrovně mezd vyspělých sousedů, není to rozhodně dobrá zpráva,« uvedl Středula. Kritizoval některé zahraniční firmy, že v ČR vyplácejí pracovníkům ve srovnání se zaměstnanci ve své zemi třetinové mzdy.

ČR se podle něj dostala do pasti nižších příjmů a slabého kurzu koruny, technologicky zaostává, sestupuje k nižšímu stupni zpracování ve výrobě, nižší je i produktivita. »Celou dobu si utahujeme opasky. Rozdíl mezi zisky a náklady na mzdy činí 4,5 bilionu korun. ČR má šestou nejvyšší míru zisku v zemích EU, ve mzdách je ale sedmá od konce. Není důvod platit nízkými mzdami,« řekl Středula. ČR označil za »slepici snášející zlatá vejce«. Dodal, že český zaměstnanec za svou kariéru odpracuje o 11 let víc než německý.

Řešením je podle odborů změna hospodářského modelu. Doporučují podporu rozvoje infrastruktury. Zmiňují rychlý internet a digitalizaci, jadernou energii, vysokorychlostní železnici a také realizaci vodních projektů. Změnit by se měl i daňový systém. ČMKOS navrhuje narovnání daní zaměstnanců a živnostníků, větší kontrolu daňových optimalizací či progresivní zdanění, boj proti práci na černo a daňovým únikům i případné škrty ve výdajích.

Firmy se chystají přidávat šest procent

»Škoda, že běžní zaměstnanci nemohli přijít, padly zde mnohé zajímavé informace, i pro mě jako předsedu odborů ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu je to výzva, abych je šířil mezi zaměstnanci, aby věděli, jaká je realita a nenechali se manipulovat tím, co říkají mnohá média. Velmi příjemná byla možnost setkat se s kolegy z celé ČR. Přijeli lidé od Ostravy, Jihlavy, z Trutnova,« řekl Haló novinám přímý účastník odborářského setkání Petr Pick. Připomeňme, že kandidoval do EP v letošním roce za spojenou autentickou levici, konkrétně jako nestraník za iniciativu Ne základnám.

Naše odboráře přijeli povzbudit odboráři z Německa, Belgie a z Polska, a také zástupkyně z Evropské odborové konfederace. »Bylo slyšet, že to není jen téma ČR, nejen Východu, ale i Západu. Zmíněny byly velké rozdíly v platech ještě 30 let po změně režimu - do pěti let jsme Německo nejenže nedohnali, ale jsme jen na třetině německých platů, třebaže pracujeme víc, vyděláváme Západu, a západní firmy u nás výrazně profitují,« dodal Pick.

Českomoravská konfederace odborových svazů doporučuje odborovým vyjednavačům, aby ve firmách jednali o růstu mezd pro příští rok o šest až sedm procent. Odbory budou usilovat také o zkrácení pracovní doby o půl hodiny denně bez snížení výdělků či o pětitýdenní dovolenou pro všechny pracovníky. Podle ČMKOS by se měla minimální mzda zvednout o 1650 Kč na 15 000 Kč. Zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 Kč.

Podle Hospodářské komory se firmy chystají v příštím roce přidávat v průměru o šest procent a nejrychleji by měl výdělek růst lidem s nižší kvalifikací, pracovníkům ve službách a řemeslníkům. Vedení komory uvedlo, že podniky zvedají výdělky samy, aby získaly a udržely si pracovní síly. Vliv odborářů na tak rychlý růst mezd je podle dat komory téměř nulový, mzdy rostou rychleji, než kdy odboráři požadovali.

