GUE/NGL kritizovala politiku Evropské centrální banky

Zatímco europoslanci z řad lidovců, liberálů či sociálních demokratů kandidaturu Christine Lagardeové na post prezidentky Evropské centrální banky (ECB) uvítali, zástupci levice (GUE/NGL) či euroskeptické pravice (ECR) k ní měli výhrady.

EP na plenárním zasedání ve Štrasburku souhlasil s kandidaturou někdejší šéfky Mezinárodního měnového fondu (MMF). Lagardeovou začátkem července nominovali šéfové států a vlád zemí Evropské unie.

V 751členném evropském zákonodárném sboru ji podpořilo 394 poslanců, 206 jich hlasovalo proti, zbytek se zdržel. Souhlas parlamentu má ale spíše jen politický a symbolický význam, neboť europoslanci nemohou kandidaturu zablokovat.

Lagardeová se funkce ujme od listopadu, na konci října totiž v čele ECB po osmi letech skončí Mario Draghi. ECB sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem a rozhoduje o měnové politice EU, mj. o úrokových sazbách.

Právě úrokové sazby byly tématem plenární debaty v EP, neboť euroskeptičtí poslanci udržování sazeb na nízké úrovni označili za rozhazování peněz a ničení úspor střadatelů. Lidovci, liberálové či sociální demokraté nicméně tuto měnovou politiku ocenili jako cestu, jak udržet stabilitu evropské měny. »Dosavadní šéf ECB Mario Draghi se na závěr svého mandátu rozhodl znovu tisknout peníze, aby se udržely úrokové sazby,« prohlásil belgický europoslanec Derk Jan Eppink, který je místopředsedou ECR. Dodal, že Lagardeová chce v této měnové politice pokračovat. »Co střadatelé, co mládež, co důchodci?« upozornil Eppink na to, že uvolněná měnová politika tlačí dolů úroky na účtech u komerčních bank.

Pozitivně se ke kandidatuře Lagardeové postavil podle ČTK europoslanec Sven Giegold z frakce Zelení/Evropská svobodná aliance (Verst/ALE), neboť Draghi podle něj zachránil stabilitu eura, když státy eurozóny neplní své úkoly.

Kritiku naopak neskrývala GUE/NGL. »Je to zvláštní pocit účastnit se debaty, když kandidátka nepovažuje za vhodné se ji zúčastnit,« řekla europoslankyně Martine Aubryová. Rovněž poukázala na to, že uvolňování peněz přímo nepodporuje ekonomiku, protože tyto peníze jen přiživují nynější bublinu na trhu.

Místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná.

»Že se novou ředitelkou ECB stane Lagardeová, považuji za symbol toho, jak vybrali členové Evropské rady vedení EU. Někdejší šéfka MMF nepředstavuje žádnou naději na konstruktivní proměnu EU a bude jenom držet současný status quo, který vede k posilování krajní pravice,« doplnila kolegyni z frakce místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná.

(rj)