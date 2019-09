Pohled na panelisty a panelistky 11. Valdštejnské besedy v Praze.

Valdštejnská beseda tentokrát o klimatu

Musíme řešit nedostatek vody a sucho. Nejsme bohužel schopni domluvit se od nejnižších článků po světovou úroveň. V rámci jedenácté Valdštejnské besedy, konané v Jazzové sekci, to uvedla poslankyně a stínová ministryně KSČM pro resort životního prostředí Marie Pěnčíková.

Pokud se podle ní nezačne řešit nedostatek vody a sucho, stav životního prostředí bude ohrožen. Dodala, že komunisté se často pouštějí do polemik s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO). Vadí jí, že veškeré debaty se odsouvají »do nekonečna«. »Jsme v situaci, kdy máme revolver u čela. Jestli si to nepřipustíme teď, bude pozdě,« dodala. Debatu se zástupci různých politických stran vedl, jako již tradičně, moderátor Petr Burda.

Co se týče studentských stávek, Pěnčíková řekla, že v KSČM se názory liší. Ona je ráda, že se mladí lidé o dění zajímají. Mají její podporu. Diskuse se podle jejích slov vedou hlavně o formě protestů. Na to odpovídá, že jak jinak by byli mladí lidé slyšet, než na náměstích. Zároveň je ráda za to, když tam chodí ze zájmu o věc, nikoli proto, že nejdou do školy.

Studenty podpořili i Vít Masare ze Strany zelených a Václav Vislous, který reprezentoval Piráty. Výhrady k formě protestů naopak vznesl Radim Perlín (ODS), přijde mu ideologická. SPD reprezentovala Alena Vitásková, která kritizovala především podporu obnovitelných zdrojů energie.

Příští Valdštejnská beseda se uskuteční v pondělí 14. října od 17 hodin v Jazzové sekci, tématem bude česká armáda. Veřejnost je srdečně zvána do publika.

(ac)

FOTO - Andrea CERQUEIROVÁ