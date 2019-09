V Izraeli souboj Likudu a Modré a bílé

Účast v letos už druhých předčasných parlamentních volbách v Izraeli byla podle volební komise do naší úterní uzávěrky vyšší než při těch posledních v dubnu. Po těch se vítěznému Likudu nepodařilo sestavit vládní koalici. A po sečtení bezmála 90 % hlasů bezmála 70 % Izraelců, kteří přišli k volbám i nyní, je jasné, že tato hrozba trvá.

Hlasovali samozřejmě lídři obou favorizovaných stran, šéf pravicového Likudu, kontroverzní premiér Benjamin Netanjahu i lídr centristické koalice Modrá a bílá, někdejší náčelník generálního štábu izraelské armády Benny Ganc. Ten podle všeho Netanjahua těsně porazil - poměrem mandátů 32:31. Má však s potenciálními koaličními partnery 56 křesel, zatímco potřebuje nejméně 61.

Netanjahu, který usiloval o pátý mandát, čekal velmi těsný výsledek. Ganc zdůraznil, že jeho uskupení představuje naději na Izrael bez korupce a extremismu (které představuje Netanjahu). Ale ani Ganc nemá čisté svědomí – vždyť s Netanjahuem dlouho spolupracoval.

V 10.00 místního času (09.00 SELČ) byla podle volební komise volební účast 15 %, což je zhruba o dvě procenta víc než touto dobou při volbách v dubnu. O volbách je v Izraeli den pracovního volna, což má přispět ke zvýšení účasti. Naposledy celkově hlasovalo 69 % oprávněných voličů. U arabských Izraelců, byla účast necelých 50 %. V těchto volbách čtyři arabské strany kandidují společně s cílem účast posílit.

»Přineseme naději, přineseme změnu, bez korupce, bez extremismu,« řekl Ganc před volební místností nedaleko svého bydliště v Roš Haajin u Tel Avivu.

Obě strany mohou čelit náročným koaličním vyjednáváním s menšími spojenci, což by podle ČTK mohlo mít za důsledek také vytvoření širší koalice, v níž budou Ganc i Netanjahu. Prezident Reuven Rivlin totiž další volby už vypisovat nehodlá.

Koaliční jednání budou výrazně záviset na postupu někdejšího ultrapravicového ministra obrany Avigdora Liebermana a jeho nacionalistické sekulární strany Izrael je náš domov. Agentura AP uvedla, že podle odhadů nebude Netanjahuův Likud schopen sestavit koalici bez podpory Liebermana. Ten se ale od někdejšího šéfa odvrací. Nechal se slyšet, že usedne pouze v širší koalici. Modrá a bílá ale opakovaně odmítla být ve vládě vedené Netanjahuem. Lieberman po minulých volbách odmítl vstoupit do kabinetu bez záruky prosazení zákona o zrušení branné povinnosti pro ultraortodoxní Židy.

První odhady výsledků izraelské televize měly zveřejnit po naší uzávěrce.

Odmítla válečný zločin

Německá kancléřka Angela Merkelová ve středu jasně odmítla plány Netanjahua na anexi částí okupovaného palestinského Západního břehu Jordánu, kterou by Palestina považovala za válečný zločin. Jordánský král Abdalláh II., s nímž ve středu Merkelová v Berlíně jednala, plány označil za katastrofu ve vztahu k řešení dlouholetého izraelsko-palestinského konfliktu. Na Západním břehu má totiž vzniknout palestinský stát.

Šéfka německé vlády zdůraznila, že Berlín nadále podporuje dvoustátní řešení.

Německé ministerstvo zahraničí už minulý týden uvedlo, že pokud by izraelská vláda plánovaný krok skutečně provedla, »představovalo by to závažné porušení mezinárodního práva«.

Jordánský král poznamenal, že Netanjahuovo vyjádření bude mít přímý dopad na vztahy Izraele s Jordánskem i s Egyptem.

Ganc k soudu?

Problémy čekají i Gance. Na soud v Haagu se obrátil Nizozemec palestinského původu, který během izraelského bombardování Pásma Gazy v roce 2014 přišel o šest příbuzných. A žádá odškodnění od Gance coby tehdejšího náčelníka generálního štábu izraelské armády.

Ismail Ziada podle agentury Reuters využil tzv. univerzální jurisdikce, která soudům umožňuje soudit údajné pachatele válečných zločinů bez ohledu na to, kde se staly, a Gance zažaloval v občanském sporu. Soud by měl podle jeho advokátky ještě tento měsíc rozhodnout, zda se věcí začne zabývat. Ziada po Gancovi požaduje 600 000 eur (15,5 milionu Kč) za smrt matky, tří bratrů, švagrové a synovce. Všichni zemřeli při bombardování domu jeho rodiny v uprchlickém táboře Búrajdž. Obhajoba argumentuje tím, že Ganc v té době plnil úkoly zadané vládou, takže nemůže být stíhán.

Příbytek Ziadaovy rodiny se stal terčem bombardování během sedmitýdenního konfliktu, při kterém bylo pozabíjeno okolo 2100 Palestinců, většinou civilistů. Na izraelské straně podle její bilance zahynulo 67 vojáků a šest civilistů.

