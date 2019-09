Veřejnost je k dlužníkům méně tolerantní než zákon

Většina Čechů si myslí, že by dlužníci měli splatit alespoň 40 procent dluhu, aby jim zbytek mohl být odpuštěn. Dvě procenta občanů by byla ochotna dlužníkům odpustit dluh celý. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro Českou asociaci věřitelů.

Pomoc ze strany státu by Češi poskytli lidem, kteří se do dluhové pasti dostali za nešťastných okolností, jako je dlouhodobá nemoc či ztráta zaměstnání. K pomoci ostatním dlužníkům se Češi staví spíš negativně, byli by však ochotni dát jim možnost si dluhy odpracovat. Pomoc od státu by naopak poskytli drobným věřitelům, jako jsou zaměstnanci, kterým nebyla zaplacena mzda, či samoživitelé, kteří nedostávají výživné.

Češi se shodují na tom, že dlužníci mají morální odpovědnost za splacení dluhu, a to bez ohledu na to, zda jde o dluh na výživném, nedoplatek elektřiny či spotřebitelský úvěr. Na 82 procent občanů se domnívá, že by dlužník měl svým věřitelům splatit minimálně 40 procent dlužné částky, aby mu zbytek mohl být prominut. Více než polovina občanů by požadovala, aby dlužník splatil alespoň 60 procent dluhu.

»Postoj veřejnosti je v tomto ohledu výrazně méně tolerantní než novela insolvenčního zákona, která od června zmírnila pravidla oddlužení a zrušila dřívější podmínku, že dlužník musí v jeho průběhu splatit věřitelům minimálně 30 procent dlužné částky. Jen dvě procenta lidí by byla ochotna dlužníkům odpustit dluh celý, tzv. nulová varianta byla přitom jednou z možností, kterou zákonodárci při schvalování novely zvažovali,« komentoval průzkum prezident asociace Pavel Staněk.

Důstojný život na vedlejší koleji

Podle předsedkyně KV KSČM Praha a exposlankyně Marty Semelové je třeba rozlišovat. Něco jiného podle ní je, jestli se do dluhů někdo dostal vlastní vinou, nebo nezaviněně. Zda se dotyčný plánovaně celý život vyhýbá práci, nebo jestli pracuje, pečuje o dítě, je v důchodu po mnoha odpracovaných letech, má zdravotní postižení, a přitom má příjem, z něhož nemůže vyžít. »Žijeme v kapitalismu, to znamená, že spravedlnost a důstojný život jsou na vedlejší koleji. Člověk může dřít ‚od nevidím do nevidím‘ za pár šupů. Příjmová chudoba je všude kolem nás. Možná jsou někteří oslněni falešným pozlátkem zatemňujícím zdravou mysl a manipulujícím lidmi bez sociálních zkušeností. Ale žádné takové pozlátko nezakryje realitu. Rostou nájmy, ceny energií, lékařské péče, potravin, prostě všech základních životních potřeb. Je hezké, že se přidá devět stovek důchodcům, že se zvýší minimální mzda a platy, ale člověk vydá mnohem víc peněz v souvislosti s tímto zdražováním. Doplácejí na to ti nejohroženější,« řekla Semelová našemu listu. Připomněla, že tři pětiny samoživitelů neberou děti na prázdniny, mámy si berou půjčku, aby zaplatily výdaje související se začátkem školního roku. Stále víc důchodců se dostává do dluhové pasti, podle nedávných statistik mělo téměř 100 tisíc lidí exekuci na důchod. »Co mají ti lidé dělat?« ptá se exposlankyně.

Není proti tomu, aby lidé měli možnost si dluhy odpracovat, ne každý je toho ale podle ní schopen. »Ale zatočit by bylo potřeba např. právě s těmi šmejdy. Bez skrupulí oberou třeba starého člověka, který jim bezmezně důvěřuje. Sami vydělávají miliony a ostatní dostávají do exekucí. Ale jsou i jiní, kteří si žijí tak, že jejich příjem a odměny by stačily na živobytí hned několika rodin. Vzpomeňme na roční odměnu, kterou schválili v červnu radní ČT generálnímu řediteli Petru Dvořákovi v plné výši, tedy 2,42 milionu korun! Kdoví, o co a komu se tento ‚pracovitý‘ člověk tak zasloužil, že byl takhle honorován. Přitom o kvalitě a objektivitě této veřejnoprávní televize víme všichni své,« uvedla Semelová.

Za naprosto nemravné a trestuhodné pak považuje to, když se poměrně nízká částka dluhu vyšplhá do horentní sumy několika desetitisíců či víc. Je přesvědčena, že stát musí pomoci těm, kteří za svoji situaci prokazatelně nemohou. »A také, že chudobou, zadlužením a exekucemi nesmí trpět děti. Je pro mě naprosto nepředstavitelné, že v současné době jsou děti odebírány svým rodičům kvůli chudobě či bytové situaci a umisťovány do dětských domovů. To považuji za zločin této společnosti na dětech,« dodala komunistická exposlankyně.

(jad)