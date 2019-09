Corbyn pro nové referendum

Předseda britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn by v případě vítězství své strany ve volbách usiloval v Bruselu o měkčí brexitovou dohodu. Dokument by pak předložil Britům v referendu, v němž by měli možnost vyslovit se také pro možné další setrvání země v Evropské unii. Corbyn to napsal v deníku The Guardian.

»Labouristická vláda by zajistila rozumnou dohodu založenou na podmínkách, za které se dlouhodobě zasazujeme, včetně nové celní unie s EU, těsného napojení na jednotný trh a záruk ohledně práv pracovníků a ochrany životního prostředí,« uvedl levicový šéf největší britské opoziční strany.

Labouristé mají před výroční konferencí. Během sjezdu v přímořském letovisku Brighton, který začíná v sobotu, se podle The Guardian někteří vlivní členové strany pokusí prosadit, aby oficiální pozice strany v kampani byla ve prospěch setrvání země v EU.

Nezávislé Skotsko

Také skotská první ministryně čeřila vody. Skotsko bude za pár let nezávislou zemí a zároveň členským státem Evropské unie, je přesvědčena Nicola Sturgeonová. Řekla to na tiskové konferenci v Berlíně. Šéfka separatistické Skotské národní strany (SNP) také dala najevo vážné pochybnosti, zda britský premiér Boris Johnson najde v otázce brexitu kompromis, který by vyhovoval Bruselu i parlamentu v Londýně. V příštích měsících Sturgeonová očekává předčasné volby.

Prospěchář

Že současný britský premiér při brexitovém referendu v roce 2016 podpořil (mj. zastrašováním voličů lživými údaji) vystoupení Spojeného království z Evropské unie jen proto, aby si pomohl v politické kariéře, napsal ve svých pamětech, které jdou do prodeje právě dnes, expremiér David Cameron.

Z exhibicionismu Johnsona během jeho návštěvy jedné z nemocnic ve východním Londýně obvinil i rozzlobený rodič dítěte, které se tam léčí. Muž mu vytkl, že zařízení navštívil, jen aby pózoval pro média.

Johnson se bránil, že do nemocnice přišel, aby zjistil skutečný stav věcí. Na to muž, který je podle BBC také labouristickým aktivistou, reagoval, že na to už je asi pozdě a že britské státní zdravotnictví (NHS) je ničeno. »Na tomto oddělení není dost lidí, není tu dost lékařů, není tu dost sester, není to tu dobře zorganizované,« dodal podle serveru televize ITV.

Johnson v kampani před referendem o brexitu lhal, že Británie by odchodem z EU ušetřila 350 milionů liber týdně, které by mohla vynakládat právě na veřejné zdravotnictví. Jeden britský podnikatel na Johnsona proto podle ČTK podal stížnost k soudu.

(rom)