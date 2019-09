Němci nadále nedodají Saúdům zbraně

Trosky jsou prý důkazem, že za agresí namířenou proti saúdskoarabské ropné infrastruktuře stojí Írán, oznámil mluvčí ministerstva obrany v Rijádu. Podle jeho slov útok na ropná zařízení z minulého víkendu byl veden ze severu. Severně od Saúdské Arábie se přitom nacházejí Írán a Irák.

Saúdská Arábie rovněž na tiskové konferenci ukázala trosky bezpilotního letounu a střel, které byly při útoku údajně použity. Podle ministerstva bylo při útoku nasazeno 18 bezpilotních letounů a sedm řízených střel. »Přesné místo, odkud byly vypáleny, ještě zjišťujeme,« prohlásil mluvčí.

K odpovědnosti za útok se přihlásili jemenští povstalci z řad Húsíů, jejichž spojencem je Írán. Teherán jakékoli zapojení do incidentu odmítá. Že útok byl odplatou Jemenců za agresi Saúdské Arábie, uvedl už v pondělí právě také íránský prezident Hasan Rúhání. »Jemenci uplatňují své zákonné právo na obranu… útoky byly odvetným opatřením za dlouholetou agresi vůči Jemenu,« uvedl Rúhání na tiskové konferenci v Ankaře, kde s prezidenty Turecka a Ruska jednal o syrské krizi.

Ve středu pak ještě před tiskovou konferencí v Rijádu uvedl, že Írán si nepřeje konflikt v regionu, a obvinil USA a vojenskou koalici v čele se Saúdskou Arábií z rozdmýchání jemenského sporu. »Konflikt v regionu nepotřebujeme... Kdo ten konflikt začal? Jemenci to nebyli. Byla to Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, některé evropské státy a sionistický režim (Izrael),« popsal souvislosti.

Americký prezident Donald Trump to potvrdil, když pověřil ministerstvo financí USA, aby podstatně rozšířilo sankce uvalené na Írán. Podle serveru Politico rozhodnutí souvisí právě s nedávným útokem na ropná zařízení v Saúdské Arábii, který i Spojené státy připisují Íránu.

List The New York Times s odvoláním na íránské zdroje napsal, že kvůli překážkám ze strany USA íránský prezident možná nenavštíví Valné shromáždění OSN. Zasedání v New Yorku oficiálně začalo v úterý, na příští úterý je naplánován začátek všeobecné rozpravy. Podle newyorského listu íránský organizační tým nedostal americká víza, takže cesta celé íránské diplomatické delegace je ohrožena.

Rovněž íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí už v úterý řekl, že se rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem neuskuteční na žádné diplomatické úrovni. Vyjádření mělo podle agentury AP vyvrátit spekulace o tom, že by se koncem měsíce na okraj Valného shromáždění OSN mohli zástupci Íránu a USA v New Yorku setkat.

Spojené státy si podle Chameneího chtějí dokázat, že jejich kampaň maximálního tlaku vůči Íránu funguje, zatímco opak je prý pravdou. »Proto všichni íránští činitelé, od prezidenta po ministra zahraničí a další, oznámili, že se nebudou účastnit bilaterálních ani mnohostranných jednání (s USA),« uvedl íránský duchovní vůdce.

Jestliže Američané bezhlavě spolupracují se sunnitskou Saúdskou Arábií i přes útoky z 11. září 2001, za nimiž oficiálně stojí teroristé právě z této kontroverzní monarchie, německá vláda o dalšího půl roku prodloužila zákaz vývozu zbraní do Saúdské Arábie. Platit tak bude nejméně do 31. března 2020, informovala ČTK. Už v březnu 2017 se vládní koalice dohodla na omezení exportu zbraní do zemí, které se zapojily do války v Jemenu. Vloni v listopadu v reakci na vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžígo schválil kabinet úplný zákaz exportu.

Po sobotních útocích na ropná zařízení v Saúdské Arábii se začaly z řad vládní konzervativní unie CDU/CSU ozývat hlasy volající po zmírnění omezení na export zbraní. Už v úterý to ale kancléřka Angela Merkelová odmítla.

