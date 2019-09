Byla by zřejmě oprávněná…

Už další státní zástupce vzdal stíhání premiéra. Jen »nejvyšší« Zeman může dát pravici znovu naději. Má na to dva měsíce. Nevím, zda je to málo nebo hodně. Tlak na něj bude obrovský. Může podlehnout. Zalíbil by se pak Minářům z Milionu chvilek a militantní pravici vůbec. Měli by totiž náplň pro show sedmnáctého listopadu, i když případný shodný postoj tří státních zástupců by se také nechal využít. Mohl by se stát »důkazem«, že přece jen soudnictví »není nezávislé«. Kdyby totiž bylo, pak by jistě rozhodlo podle přání Minářů, kteří vědí, stejně jako Piráti, že je něco »shnilého ve státě dánském«. Dánové prominou, ale klasika jsem nechtěl opravovat.

Když ČT oznámila další informaci o zastavení stíhání a ptala se zástupců několika parlamentních stran, co oni na to, dozvěděla se od pirátského zástupce, jenž byl nebývale rozčilen, že v EU vědí, jak to je, že evropský OLAF to, že Babiš postupoval nezákonně a ještě navíc ovlivňuje řízení svého majetku, který je ve svěřeneckém fondu, je na rozdíl od názoru našich státních zástupců pravda. Pan Pirát zapomněl ovšem dodat, že do Bruselu podali svou stížnost právě Piráti a vypsali tam všechno, co chtěli, tedy, co by jeho odborníci měli nalézt, aby bylo premiérovi negativně přičteno. To oni přenesli »kauzu Babiš« do evropské politiky. Nyní se diví. Tak zpochybňují. Nemohou přece připustit, že by neměli pravdu.

Další kolo nenávisti kryté prý snahou o informace pak rozproudila Česká televize. Celý páteční večer nás na stanici ČT24 oblažovala za využití jimi vybraných odborníků dedukcemi a zpochybňováním postojů státních zástupců. Nemohla, stejně jako Piráti, připustit, že celá žaloba je na vodě, že její koncepce »odrovnat« premiéra je zřejmě v nenávratnu. Tedy nezlomí-li se nejvyšší státní zástupce Zeman.

Jak jsem již napsal. Tlak na něj bude v příštích týdnech veliký. Nedivil bych se, kdyby nakonec dostal policejní ochranu. Stoupenci »pravdy a lásky« dokáží totiž všestranně projevit svou »sametovost«. Byla by to asi, na rozdíl od starosty Koláře, ochrana oprávněná.

Adolf GRUBER