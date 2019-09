Doby dovedné propagandy

»Pryč jsou doby přímočaré černobílé propagandy – boje dobra proti zlu. Dnešní propagandisté míchají dovedně elementy pravdy s částicemi lži. Vzniklou směs podávají postupně po menších dávkách, takže si lidé mnohdy vůbec neuvědomují, že se je někdo snaží manipulovat.« Souhlasíte? Beze sporu. Podepsali byste tuto myšlenku? Nepochybuji o tom. Nešlo však o hodnocení práce České televize, ale naopak těch, co říkají něco jiného, co nám, tedy ostatním – autor se »mezi nás« zřejmě nepočítá, sdělují ti, co mají jiný názor. Napsal ji sám ministr zahraničí Tomáš Petříček a adresoval ji kritikům toho, co vymysleli jeho lidé jako obsah výstavy ve Stockholmu, již osobně zahajoval.

Nejde však o Stockholm a dílo Davida Černého, jehož »socha« růžového tanku je zřejmě hlavním exponátem. Jde o princip. O »pravdách a nepravdách«. Ty »pravdy« nám předkládá například ČT, ty »nepravdy« ti, kteří »pravdu« veřejnoprávní televize nepřijímají a mají jiný výklad. V poslední době jde např. o maršála Koněva. Byl to bolševik, který sem k nám přivedl vojska, jež napomohla vzniku »zločineckému režimu«. To lze si přečíst na jednom prorežimním serveru. Proto přece »lid« protestuje a přemalovává sochu na červeno. Pravdu má David Černý, když tato vojska zesměšňuje. Pravdu má starosta Kolář, když chce sochu maršála Koněva z Prahy 6 odstranit. Kromě onoho »podivného osvobození« potlačil »lidové povstání« v Maďarsku. Jenže on měl za úkol zajistit v zemi, kde jím vedená vojska byla rozmístěna jako u bývalého fašistického státu, klid. Ono »povstání« nebylo vůbec jen »lidové vzedmutí se proti režimu Matyáše Rákossiho«, ale fašistické běsnění nejhrubšího zrna. Kdyby na jeho místě byl jiný generál, třeba i z NATO, musel by postupovat stejně. A, jak se ukázalo třeba v Grenadě, také postupoval.

A třetí »pravda« tentokrát o Berlínské zdi. Rozhodlo vedení NDR. Sovětské velení s ní nemělo nic společného. Šlo o obranu hospodářství východního Německa, odkud mizelo zdejší levnější zboží, aby bylo z jiné ceny prodáváno za Sprévou anebo dokonce přesunováno do západního Německa. Stavby se neúčastnili sovětští vojáci.

To, že Koněv velel vojskům, která musela přejít přes wehrmachtem bráněné hory, že osvobodila tisíce českých obyvatel na cestě do Prahy, že muži při tom umírali, aby přeživší mohli přijet na tancích a autech do Prahy a dokončit porážku nacistů, se má zapomenout, protože to je »nepravda«, jedna z »hybridních lží«. Praha totiž se osvobodila sama a lidé na ulicích jásali jen z donucení. Kdo je donutil? No přece komunisté, i takto podané se to jistě brzy dozvíme.

Jak jednoduše připravit lidi, že jedinou pravdou bude to, co se dozvíme z České televize a dalších médií, že jiná než oficiální stanoviska, budou postupně umlčována, nám ministr Peříček sdělil názorně. Od slov k provedení toho, co říkal, nemusí být daleko a zkušenost z éry jistého ministra propagandy tu je. Není ji třeba nazvat po něm, ale oprášit ji, nebude od věci.

Otakar ZMÍTKO