Je to opravdu nutné?

Tak opět po nějaké době klidu se chystá někdo k úpravám a změnám silničního zákona. Nyní soustředěného na seniory, které to značně vystresovalo. Návrhy poměrně velkých změn by je omezovaly. Je to opravdu nutné? Co k tomu někoho vede?

Vždyť je to tak jednoduché. Stačí pouze využívat a hlavně dohlížet na již platné paragrafy zákona. V tom je jasně stanoveno, kdy můžeme řídit a že o tom rozhoduje lékařská prohlídka a vyjádření lékaře, zda jsme způsobilí usednout za volant.

Co by ale naopak bylo velmi žádoucí, tak pro všechny doplnit do zákona, aby po určité době byla povinnost přezkoušení z pravidel silničního provozu, například po deseti letech od vydání řidičského průkazu - tedy při jeho výměně. Mnoho řidičů totiž vidělo zákon anebo se o něj zajímalo naposledy v autoškole, a podle toho to taky na silnicích vypadá. Možná bychom potom zjistili, že senioři znají pravidla lépe než mladší řidiči.

Bezpečnost silničního provozu při zvyšování nehodovosti s fatálními následky je nutné dodržovat v co největší míře a je ovšem velmi nutné ty zákony také znát.

Jaroslav KOMÍNEK, náměstek hejtmana Ústeckého kraje (KSČM)