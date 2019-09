Národní jednota těsně poráží sionismus

Centrista Benny Ganc, hlavní soupeř pravicového kontroverzního premiéra Benjamina Netanjahua v úterních předčasných parlamentních volbách v Izraeli, v noci na středu prohlásil, že bude usilovat o širokou vládu národní jednoty.

Vyjádřil radost nad volebním výsledkem své koalice Modrá a bílá, i když se kvůli vyrovnanosti výsledků tou dobou ještě neprohlásil vítězem. Netanjahu v proslovu ke svým spolustraníkům z konzervativního Likudu řekl, že bude usilovat o vytvoření silné sionistické vlády - bez účasti arabských stran.

Modrá a bílá někdejšího náčelníka generálního štábu izraelské armády Gance získala zřejmě 32 křesel, Likud 31 mandátů. S odvoláním na údaje zveřejněné volební komisí po sečtení 89,8 % hlasů při necelé 70% účasti voličů o tom informoval izraelský list The Times of Israel. Izrael tak čekají náročná koaliční vyjednávání.

Deník totiž zároveň spočetl, že středolevicovo-arabský blok kolem Modré a bílé je schopen získat 56 křesel, zatímco pravicovo-náboženská uskupení kolem Likudu budou mít k dispozici o jednoho poslance méně. Budoucí premiér však v parlamentu potřebuje s koaličními partnery získat většinu v podobě 61 ze 120 křesel.

Sjednocená arabská kandidátka byla podle těchto prozatímních výsledků na třetím místě se 13 křesly, shodně po devíti mandátech získaly strany Izrael je náš domov a ultraortodoxní Šas. Aškenázský náboženský blok Jednotný judaismus dosáhl na osm křesel, koalice Pravice na sedm, středo-levicová koalice Strany práce a centristické strany Most získala šest křesel a levicová koalice Demokratický svaz pět poslanců.

Kromě části hlasů arabských Izraelců nebyly do naší uzávěrky spočítány ani hlasy vojáků, diplomatů a pacientů v nemocnicích. Zároveň ale toto rozložení naznačuje, že bude pokračovat patová situace z voleb, které se uskutečnily v dubnu a po kterých nebyl Netanjahu schopen sestavit koalici.

Rozhodne Lieberman?

List The Times of Israel předpověděl, že ani jedna ze stran nebude schopna vytvořit vládu bez devíti poslanců nacionalistické sekulární strany Izrael je náš domov někdejšího ultrapravicového Netanjahuova ministra obrany Avigdora Liebermana.

Lieberman, který se roku 1958 narodil v metropoli někdejšího sovětského Moldavska Kišiněvě a je jakýmsi nepsaným reprezentantem ruské populace v Izraeli, se ale už nechal slyšet, že bude prosazovat širší koalici obou hlavních stran. »Je tu jediná možnost: široká vláda jednoty,« řekl Lieberman novinářům ve středu ráno. Lieberman zároveň již dříve vyloučil vypsání dalších voleb a odmítl, že by jeho uskupení šlo do koalice s arabskými či ultraortodoxními židovskými stranami. Už po dubnových volbách Lieberman odmítl do kabinetu vstoupit bez záruky přijetí branného zákona, který měl zavést povinnou vojenskou službu i pro členy ultraortodoxní komunity, což Netanjahu odmítl.

Modrá a bílá zároveň už dříve odmítla být ve vládě vedené Netanjahuem, kterému hrozí obžalování z korupce. Naopak ješitný (nejdéle v dějinách země působící) premiér Netanjahu by se zřejmě nechtěl podílet na vládě, v níž by nebyl opět premiérem.

Prezident Reuven Rivlin nyní bude muset rozhodnout, koho pověří sestavením kabinetu. Obvykle jím je šéf nejsilnějšího politického uskupení.

Faktickým vítězem voleb je ale Lieberman, bývalý vyhazovač v baru a imigrant z Moldavska. Ten nejprve vloni v listopadu podal kvůli neshodám uvnitř vlády ohledně postupu proti radikálnímu hnutí Hamás v Pásmu Gazy jako ministr obrany demisi, čímž se rozpadla Netanjahuova vláda a byly vypsány letošní dubnové volby. Po nich neumožnil sestavení vlády nové.

Lieberman, přezdívaný »car« či »Rasputin«, proslul řadou skandálních výroků. Požadoval například bombardování Bejrútu a Teheránu, zboření egyptské Asuánské přehrady, Evropskou unii kritizoval za údajnou propalestinskou politiku, navrhoval, aby se velká část izraelských Arabů přestěhovala na území, které bude pod palestinskou kontrolou, protože je nepovažuje za dostatečně loajální občany a hovořil o nich jako o páté koloně, nebo palestinského vůdce Mahmúda Abbáse označil za teroristu-diplomata.

V nynějších volbách se ale soustředil na jiné nebezpečí, které představuje Izrael řízený ultraortodoxní židovskou komunitou. Mír s Palestinci každopádně považuje za nerealistický a obhajuje nelegální židovské osady na palestinském Západním břehu Jordánu, kde ostatně sám žije v nelegální izraelské kolonii Nokdim na jihu Západního břehu u Betléma.

Jeho otec, veterán Rudé armády, byl zajat Němci a poté za Stalina strávil sedm let v sibiřských pracovních táborech.

Avigdor vystudoval mezinárodní vztahy na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a v 90. letech byl členem Likudu a poradcem Netanjahua. V lednu 1999 založil svou nynější stranu. Členem parlamentu je od května 1999. Od roku 2001 zastával řadu ministerských postů - byl ministrem národní infrastruktury, ministrem dopravy, ministrem pro strategické záležitosti, dvakrát ministrem zahraničí (2009-12 a 2013-15) a naposledy ministrem obrany (2016-18).

V listopadu 2013 jej soud zprostil obvinění z podvodu a zneužití důvěry…

Další vražda

Je proto jasné, že vůči Palestincům se nic nezmění, ať už konečné výsledky voleb budou jakékoli. Bude pokračovat realita, jako ta středeční, kdy okupanti zastřelili Palestinku u kontrolního stanoviště na Západním břehu. Policie uvedla, že žena chtěla Izraelce pobodat. Frekvence násilných incidentů na Západním břehu se podle ČTK zvýšila poté, co poslední kolo izraelsko-palestinských mírových rozhovorů skončilo kvůli válečnému štváči Netanjahuovi neúspěšně v roce 2014.

(rj)