Dostupnost péče musí zajistit pojišťovny

Ministerstvo zdravotnictví chce znát přesnější data o místní a časové dostupnosti zdravotní péče. V současné době není nařízení vlády, které dostupnost stanoví, na systémové úrovni kontrolovatelné. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Někdy není podle ministra úplně zřejmé, kdo je odpovědný za zajištění dostupnosti zdravotních služeb. Pojištěnec by však měl vědět, že má právo na časovou a místní dostupnost hrazených služeb. »Zajistit ji musí jeho zdravotní pojišťovna,« zdůraznil Vojtěch.

Legislativně je dostupnost péče určena nařízením vlády, které stanoví konkrétní dojezdové časy k lékaři nebo čekací lhůty na vyšetření či operace. Například k praktickému lékaři by to měl mít pacient do 35 minut z místa bydliště, na náhradu kyčelního kloubu by neměl čekat víc než 52 týdnů. »Nařízení vlády je srozumitelné na úrovni pojištěnce, ale na systémové úrovni neposkytuje jednoznačný návod pro pojišťovny, kde a jak mají síť budovat,« uvedl ministr. Dokument podle něj nezohledňuje, jestli místně dostupný lékař přijímá nové pojištěnce a podobně.

Tím, kdo pacientovi doporučí konkrétního specialistu a dá mu potřebné informace, by měl být podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka praktický lékař. Případně si pacient může nechat vyhledat zdravotní pojišťovnou dostupné poskytovatele.

Ministerstvu a pojišťovnám chybějí přesné informace

Žádanka o vyšetření, kterou odešle praktický lékař specialistovi, by se proto měla automaticky poslat i pojišťovně. Ministerstvu pak budou lékaři hlásit aktuální objednací lhůty, evidovat bude také stížnosti klientů pojišťoven na nedostupnost péče.

Čekací lhůty na vyšetření a další výkony má podle Vojtěcha evidovat takzvaná trojcestná žádanka, kterou kromě zdravotnického zařízení, kam pacient na vyšetření půjde, a jeho praktického lékaře dostane elektronicky také zdravotní pojišťovna. »Pokud je vystaven poukaz na nějaké vyšetření nebo ošetření, kdy se objednává výkon u jiného poskytovatele zdravotních služeb, by se tato žádanka posílala i pojišťovně, která tak bude vědět, kdy začíná běžet lhůta. Budeme také vědět, kam který lékař odesílá pacienty na vyšetření,« dodal ministr. Ministerstvu pak mají čekací lhůty poskytovatelé péče pravidelně hlásit. Evidovat by se také mělo, jestli lékaři přijímají do péče další klienty. Některé zdravotní pojišťovny nebo například stomatologická komora už takové informace mají na svých webech. »Devadesát procent stížností je na dostupnost stomatologické péče. Zubaři nechtějí léčit na pojišťovnu a přijímat nové pacienty,« dodal.

Zdravotní pojišťovny navíc podle ministra nemají jednotný přístup k evidenci stížností. Chce proto na webu ministerstva spustit formulář Nedostupná péče, kde si lidé budou moci vygenerovat stížnost pojišťovně. Kromě ní bude s těmito informacemi pracovat i ministerstvo. Pojišťovny by pak podle něj měly stížnosti projednávat ve svých orgánech a zveřejňovat, jak s nimi bylo naloženo.

(jad)