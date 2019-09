Rozhovor s Dr. Israrem Hussainem, velvyslancem Pákistánské islámské republiky v České republice

České firmy mají v Pákistánu příležitosti

Můžete se našim čtenářům představit?

Jsem profesní diplomat a Česká republika je mým pátým postem. Působím zde téměř dva a půl roku.

Na co byste pozval české turisty do své země?

Pákistán je obrovská země strategicky umístěná na křižovatkách civilizací. V roce 320 př. n. l. Alexandr Veliký vedl mnoho expedic k území dnešního Pákistánu. Je to země řek a údolí, barevné flóry a fauny, hor a pouští, rovin a pastvin. Pohádkové louky Deosai jsou součástí ráje na Zemi. Indický oceán přidává Pákistánu svým 750 kilometrů dlouhým pobřežím obrovskou krásu. Na našem území je pět ze sedmi nejvyšších vrcholů na světě. Druhou nejvyšší horu světa K2, pokud vím, úspěšně zdolali i čeští horolezci. Zaznamenal jsem, že se to v letošním roce podařilo i jedné vaší odvážné ženě.

V Pákistánu vznikla dvě velká náboženství - buddhismus a sikhismus. Civilizace v údolí Indus je stará 5000 let a zříceniny Moendžodáro jsou svědectvím, že šlo o nejvíce civilizované město starověkého světa.

Je cestování a pobyt v Pákistánu bezpečný? Naše média raději odrazují od cestování kvůli nebezpečí terorismu.

Pákistán zaujímá přední pozici ve válce s terorismem. V tomto boji jsme ztratili na 70 000 životů a utrpěli ztrátu asi 300 miliard USD. Přijali jsme Národní akční plán, který zásadně změnil situaci. Ve spolupráci se všemi národy jsme připraveni a schopni válku s celosvětovým terorismem vyhrát. Chceme být regionálním a následně globálním šampionem stability.

Co bychom měli vědět o historickém konfliktu s Indií? Jaké jsou naděje na urovnání?

Pákistán respektuje a podporuje mezinárodní řád a pravidla OSN. Organizace pro islámskou spolupráci (OIC), která sdružuje 57 členských států, pokárala Indii za krutosti v Kašmíru. Z posledního summitu, kterého se jako host zúčastnil indický ministr zahraničí, vyslala zprávu, že považuje otázku Kašmíru za prvořadou důležitost nejen pro mezinárodní muslimskou komunitu (Ummah), ale pro celý zbytek lidstva.

Poslední kašmírská krize vedla k ohromujícímu zvratu v mezinárodním vnímání Indie a Pákistánu. Samozvaná »největší demokracie světa« se přebarvila v darebácký stát, který chce vést agresivní válku na základě nepodložených záminek.

Citlivě vnímáme situaci kašmírských bratrů, kteří bojují proti tyranii hegemonického nepoctivého státu. Podporujeme je v jejich boji, neboť jsou zabíjeni, znásilňováni a mrzačeni jen proto, že žádají svá základní lidská práva.

Spolu s dalšími odpovědnými členy OSN musíme usilovat o vyřešení tohoto problému pacifistickými prostředky.

Pákistán je jaderná velmoc. Pořízení a zvládnutí jaderných technologií předpokládá vyspělou vědeckotechnickou základnu…

Je tomu tak a musím říci, že jsme se touto velmocí stali vlastními silami a přičiněním. Ovládnutí jaderných technologií využíváme nikoliv k vojenským, ale k mírovým účelům.

A co váš vesmírný program?

Nedávno pákistánské ministerstvo zahraničních věcí oznámilo vůbec první vypuštění dvou pákistánských satelitů z Jiuquan Satellite Launch Center v severozápadní Číně raketou Long March-2C. Satelit PRSS-1 vážící 1200 kg bude fungovat na oběžné dráze ve výšce 640 km. Je vybaven optickým zařízením s vysokým rozlišením a umožňuje nám Pákistáncům vidět poprvé z kosmu celý svět. Na rozdíl od složitých, těžších a větších satelitů je vybaven jednoduchou technologií a lze jej použít pro různé účely. Může například sledovat elektromagnetické vlny a záření vyzařované ze Země.

Vypuštění těchto dvou družic je výsledkem spolupráce mezi Pákistánem a Čínou a ujištěním, že se Čína bude podílet na dalším technologickém rozvoji Pákistánu.

Když jste na Klubu mezinárodní politiky hovořil o možnostech rozšíření našich vzájemných kontaktů, zejména obchodní spolupráce, jaké oblasti jste měl na mysli?

Jsme šestá největší země světa s 207 miliony obyvatel s miliardovou dolarovou ekonomikou, s třetí největší anglicky mluvící populací na světě.

Protože iniciativa One Belt One Road Initiative of China (OBOR; Nová hedvábná stezka) zahrnuje také propojení s Evropou prostřednictvím uspořádání 16 plus 1 pro východní a střední Evropu, Pákistán a Česká republika sdílejí společné ideály regionální konektivity a kontakty mezi lidmi v rámci OBOR.

CPEC (China-Pakistan Economic Corridor) tak poskytuje českým podnikům nespočet příležitostí stát se součástí CPEC buď prostřednictvím obchodní spolupráce s čínskými společnostmi, nebo s pákistánskými partnerskými společnostmi. Jak jsem již zmínil výše, finanční portfolio CPEC pro projekty v Pákistánu má hodnotu 50 miliard dolarů. To zahrnuje energetické projekty ve výši 35 miliard dolarů a 13 miliard dolarů na silniční a železniční projekty. Kromě toho bude po celé zemi podél trasy CPEC zřízeno devět zvláštních ekonomických zón (SEZ) a několik průmyslových a IT parků. Vzhledem k silným stránkám českého průmyslu existují následující specifické příležitosti, aby se české společnosti mohli stát součástí projektů CPEC.

- České společnosti mohou spolupracovat s čínskými a pákistánskými protějšky na dodávkách technických služeb a dodávkách komponentů a zařízení; zejména v energetice a stavebnictví.

- České společnosti mohou zřídit část své výroby v Pákistánu uvnitř SEZ, průmyslových zón a IT parků. Mezi výhody patří levné a bohaté nabídky práce, dlouhodobé daňové pobídky a dostupnost obrovského trhu více než tří miliard lidí v Číně, jižní a střední Asii.

- Účastí v OBOR včetně CPEC se mohou české společnosti vyhnout rizikům při spoléhání se jen na trh EU. Při hledání nových trhů by měla být CPEC logickou volbou.

- IT průmysl je jednou z oblastí, v níž mohou pákistánští profesionálové poskytovat českým společnostem nezbytné služby pro zřízení IT služeb.

- Pákistánská investiční politika je jednou z liberálních politik v regionu a zajišťuje úplné vlastnictví projektu, žádná omezení repatriace zisků a dividend. Součástí jsou i daňové pobídky.

Přiznám se, že jste mne dnes tak trochu zaskočil. Prý vaše diplomatická mise zanedlouho skončí.

Je tomu tak, ale doufám, že získané zkušenosti a kontakty budu moci využít na novém pracovišti.

Jaké dojmy si odnášíte z České republiky?

Skvělé zážitky, kterém zůstanou vždy v mých vzpomínkách.

Pavel PILNÝ

FOTO - autor