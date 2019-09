Nabarvené ptáče a divák pláče

Nedalo mi to a rozporuplné recenze na film Nabarvené ptáče mě motivovaly udělat si vlastní kritický obraz. Film je dle předlohy polského románu od Jerzyho Kosinského, kde scénáře a režie se chopil velmi tvůrčím způsobem Václav Marhoul. Kameru přiřkl režisér kameramanovi Vladimíru Smutnému, a udělal nejlíp. Marhoul také velmi dobře obsadil prakticky všechny role. Film měl také skvělý zvuk, a i koneckonců hudební doprovod. A tady musíme skončit. Mám jistou slabost pro Marhoulovu obrazovou režii, například film Mazaný Filip (2003) a také Tobruk (2008) je stejně dobře obrazově ztvárněn. Ale jinak Václava nemusím. Ostatně stejně jako další dva Václavy. Marhoula totiž považuji za služebníka pravdoláskařů, hlavně pro vytunelování Barrandovských ateliérů.

A teď k tomu hlavnímu, k filmu. Každý kumštýř chce přirozeně natočit velkolepé tvůrčí dílo alespoň jednou za svůj život. Zde je jasně vidět, že i vysokorozpočtový výpravný film s hvězdným obsazením není ještě žádnou zárukou kvalitní tvorby, a to i přesto, že si Marhoul těžce vyškrábal z vyschlé tvrdé země a vlastníma rukama všechny předpoklady k tomu, aby natočil budoucí klasické nadčasové dílo novodobé české kinematografie. Nabarvené ptáče je velkoryse výpravný film, plný účelové strojenosti a krutosti, amorality, nihilismu v tak vysoké míře, že je to až nereálných rozměrů. Přesto si divák takměř 169 minut dělá naději o dobrém konci. Děj se odehrává v jakési fantasy slovanské unifikované zemi, kde Slované jsou zde vykresleni skoro ve všech kapitolách jako pohanská zvěř.

Násilí, alkohol a sexuální pudovost, až zvrhlost a cynismus provázejí celý tento film. Snaha o nadčasovost a sílu výpravnosti vyzní tak, že po 45 minutách už si přejete, aby to skončilo a vy mohli odejít. Mě osobně to uráží lidsky. Člověk má v sobě stinné stránky, ale jako celek z podstaty je velmi pestrý a obohacující a zde charaktery jednotlivých postav nejenže jsou špatně vykresleny, ale jsou ještě zjednodušeny a tím režisér a scenárista krutě omezil sdělitelnost a hloubku myšlenek vlastní podstaty obsahu filmu. Každá kapitola má sice dramatickou gradaci, ale stejné schéma primitivismu a k tomu režisérovo freudovské přeřeknutí. Dále je to celé postaveno na trpícím židovském chlapci, na kterém páchají násilí Slované v kontrastu s nacisty a komunisty. Prostě ve smyslu dnešního přepisování dějin. A divák odchází z kina a neví, co ho vlastně frustruje.

Roman BLAŠKO