Spotřebitelům chybí informovanost

Průzkum agentury Kantar TNS a Ipros, podle nějž chtějí tři čtvrtiny Čechů zálohovat PET láhve, je podle zainteresovaných odborníků nevěrohodný. Odsoudilo ho i Spotřebitelské fórum.

»V analýze Spotřebitelského fóra z minulého pátku 13. září je i ve sloupci Kantar uvedeno, že průzkum obsahuje návodné otázky, navíc bylo v doporučeních zmíněno, že je potřeba realizovat průzkum reprezentativním způsobem. Tedy lze komunikovat, že Kantar nedělá průzkumy reprezentativně a navíc pokládá návodné otázky,« tlumočil závěry analýzy pro náš deník Libor Duba, generální ředitel Ondrášovka, a. s.

Ze studií lze podle něj získat tu informaci, že lidé nemají většinou dostatečně dobré informace ohledně fungování systému záloh na to, aby si udělali kvalitní představu o jeho fungování a rozhodli se, zda ho budou využívat. Klíčové je to, že se výrazně snížila ochota vracet zálohované obaly poté, co lidé zjistili, co budou lahve muset splňovat. »Ve chvíli, kdy si lidé mysleli, že se mohou lahve vracet v každé prodejně, měli k zálohovaným obalům kladný vztah. Pokud ovšem měli informaci, že je možné vracet lahve pouze ve velkých prodejnách, jejich postoj byl negativní, a to především u lidí žijících mimo velká města,« uvedl Duba. »Stávající systém vypadá funkční. Ti, kteří netřídí, by s novým systémem nejspíše nezačali vracet zálohované lahve, jelikož se jedná především o ty lidi, kteří stejně netřídili ani předtím,« dodal Duba s tím, že ze studií vyplývá, že informovaní lidé hodnotili systém zálohovaných lahví spíše negativně a neinformovaní lidí spíše pozitivně.

