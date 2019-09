FOTO - Pixabay

Dávky na bydlení jsou předmětem sporu

Velké zklamání, kritika, znechucení, každopádně naštvání. Takové pocity měli ve čtvrtek poslanci sněmovního sociálního výboru. Ukázalo se, že v oblasti boje s chudobou toho jednotlivá ministerstva moc neudělala. Lépe řečeno neudělalo se téměř nic. A na nové představy o změnách dávek na bydlení si musejí zákonodárci počkat.

»Poslední týdny se stále točíme v kruhu, rozhodla jsem se pro jiné řešení,« prohlásila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), když se mluvilo o problematice dávek na bydlení a nutnosti situaci rychle řešit. Její úřad původně navrhoval, že by místo nynějších dvou dávek na bydlení byla jen jedna, její vyplácení by se zpřísnilo a do ubytoven by se za pár let neposkytovala vůbec. Odmítla rozhořčená slova, která na výboru rovněž padla, že z řešení problému vycouvala. »Chci razantní zásah a uvědomuji si krizovost situace. Řešení chci do dvou měsíců. U návrhů, které se zdály před půl rokem naprosto nesporné, se pozice klíčových aktérů kompletně změnily,« řekla ministryně.

Uvedla, že největším kritikem návrhu řešení byl Svaz měst a obcí. Na novém návrhu se má podílet komise složená z lidí z různých ministerstev i sociálně postižených krajů, tj. Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského, povede ji primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký (ČSSD). Tak se podle ní předejde tomu, aby jeden svaloval vinu na druhého, že se problém neřeší. Model komise se podle Maláčové osvědčil u sociálních služeb či důchodů. Podobné těleso by proto mělo řešit i oblast dávek na bydlení. Podle náměstkyně pro pojistné systémy a nepojistné dávky Kateřiny Jirkové by výsledkem měla být představa, jak by podpora na bydlení měla vypadat. »Jestli to budou parametrické změny dvou dávek, nebo jsme schopni udržet koncept jedné dávky,« uvedla.

Maláčová varovala před úvahou rychlého zrušení dávky na bydlení, s tím, že by se to nejvíc dotklo seniorů. Do vyloučených lokalit jezdí pravidelně. »Je to časovaná bomba, nevím, co by se mohlo stát, kdyby došlo ke zhoršení ekonomické situace,« přiznala. Základem řešení problému s bydlením sociálně nepřizpůsobivých lidí podle ní musí být pro vyplácení dávek podmínka, že normální je pracovat, normální je posílat děti do školy, a také udržovat pořádek v místě svého bydlení. Zároveň poukázala na to, že ne vše se dá řešit přes dávky.

Místopředsedkyni sociálního výboru, stínovou ministryni práce KSČM Hanu Aulickou Jírovcovou zklamalo, že se od připravovaného návrhu ustoupilo, protože se jí zamlouval. »Návrh byl pro terén velmi razantní. Velmi mě zklamalo, že se od něj ustoupilo,« uvedla Aulická. Podle ní je potřeba radikální kroky podniknout. »Myslím si, že paní ministryně nic měnit nechce. Uvidíme v listopadu,« řekl Aleš Juchelka (ANO). Podle organizací na podporu lidí v nouzi není možné dávku do ubytoven či chatek zrušit, pokud v ČR neexistuje systém sociálního bydlení a lidé se nemají kam přesunout. Na ulici by tak mohly skončit rodiny s dětmi i senioři, varovali experti na sociální problematiku.

V postižených lokalitách může dojít časem i k nepokojům

»Nestabilita v našem regionu je velká, potřebná je tu zejména individuální sociální péče, negramotnost nehorázně narůstá,« uvedla Aulická, která je z Ústeckého kraje, takže má tamní situaci v malíčku. Na výboru rovněž zaznělo, že v důsledku brexitu se do ČR vracejí romské rodiny z Anglie. A děti, které se tam narodily, je jim deset, dvanáct i více let, jsou v podstatě negramotné. Neumí pořádně česky ani anglicky. Některé děti z daných lokalit zase mají neskutečné množství absencí ve škole. »Ale skoro všechny jsou omluvené pro nemoc od lékaře,« konstatovala Aulická.

»Z toho, co jsme se dozvěděli, jak se jednotlivá ministerstva postavila k plnění 15 bodů boje s chudobou, jsem zklamaná. Je vidět, že opět vlastně jenom vymýšlejí, jak to nejde, místo aby vymyslela, jak to konečně půjde a strukturálně postiženým krajům, tj. Ústeckému, Moravskoslezskému a Karlovarskému, pomohla,« zdůraznila po jednání výboru pro náš list Aulická. Chápe, že zbytku republiky se daná situace možná až tak netýká, poslanci však nevědí, jaká je před nimi cesta. »Jak jsme dnes slyšeli na výboru, možná už dokonce můžeme očekávat v některých lokalitách nepokoje. Opravdu si myslím, že před krajskými volbami, mohou chtít lidé vyjádřit svou situaci a opravdovou nespokojenost,« zdůraznila poslankyně. Mrzí ji, že poslanci a poslankyně budou před veřejností opět »za blbce«. Za situaci, jaká je, se opravdu stydí, přiznala Haló novinám. Proto i na výboru řekla, že nehodlá čekat s rukama v klíně na to, co vymyslí ministerstvo, komunisté půjdou cestou poslaneckých návrhů. »A je nám úplně jedno, kdo nám to podpoří nebo ho nepodpoří. Nebudeme hledat nějakou optimální cestu, už jsme čekali dost dlouho, a regiony čekají na pomoc,« prohlásila s tím, že je prací či spíše »neprací« ministerstev znechucená.

Vláda mluví o nutné revizi dávek. Ministerstvo práce připravilo před pár měsíci zákon, podle něhož měl od roku 2021 nynější příspěvek a doplatek nahradit nový přídavek. Podmínky pro jeho vyplácení měly být přísnější než dnes a do ubytoven se neměl od roku 2023 vyplácet vůbec. Podle podkladů k dnešnímu jednání výboru se termín odsunul na konec roku 2025. Zástupci organizací na pomoc potřebným záměr kritizovali, podle nich by výrazně zhoršil situaci chudých. Ministryně pak uvedla, že z jejího úřadu unikla jen pracovní verze.

Stát nyní potřebným poskytuje na bydlení příspěvek a doplatek. Na příspěvek mohou dosáhnout lidé, jimž na přiměřené bydlení nestačí 30 procent příjmu a v Praze 35 procent. Doplatek jako dávku hmotné nouze získají ti, kteří mají nárok na příspěvek na bydlení. Má jim dorovnat výdaje za byt tak, aby jim zbyla částka na živobytí. Ministerstvo práce v únoru představilo zásady, jak by chtělo dávky upravit. Mezi plány bylo to, že peníze od státu by dostávali jen nemajetní. Výše dávek se měla řídit obvyklým nájemných podle cenových map, stanovit se měly hygienické standardy.

(ku)