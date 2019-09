FOTO - Pixabay

Z fondů EHP a Norska přitečou do zdravotnictví další miliony

České zdravotnictví dostane v příštích letech 420 milionů korun z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska. Půjdou na zlepšení duševního zdraví dětí, lepší prevenci onemocnění a na posílení role pacientů.

Informace zazněly na zahajovací konferenci programu Zdraví. Z evropských fondů šlo v minulých letech téměř 3,5 miliardy korun na zahájení reformy psychiatrie.

Program Zdraví se chce zaměřit především na větší podporu duševního zdraví a pohody dětí. Jde o pokračování reformy psychiatrické péče, která byla dosud zaměřená hlavně na dospělé pacienty. Druhým cílem programu je podpora prevence a včasného rozpoznávání příčin onemocnění, zaměří se také na správné užívání antibiotik. Třetí velký projekt se bude týkat demencí a zejména Alzheimerovy choroby. Vzniknou centra specializovaná na jejich léčbu, podporu mohou získat i neziskové organizace, které s pacienty pracují. Zaměřený bude i na praktické lékaře, kteří by se měli učit lépe rozpoznávat příznaky. Peníze budou vyčleněny rovněž na posílení role pacientů a postavení jejich organizací.

»Norské fondy jsou jedním ze stabilních a velmi důležitých článků financování rozvoje zdravotní péče v České republice. Díky nim bylo v minulých letech úspěšně nastartováno velké množství projektů zaměřených především na zlepšení péče o duševní zdraví nebo na zlepšení péče o děti,« uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Veřejné zdraví je od počátku fungování Fondů EHP a Norska prioritou. »V České republice bylo za 15 let fungování těchto fondů podpořeno množství projektů zaměřených na zlepšení veřejného zdraví, mnoho z nich ve spolupráci s norskými institucemi,« sdělila náměstkyně norského ministra zdravotnictví Anne Grethe Erlandsenová.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v EHP a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy.

Česká republika je příjemcem od roku 2004, kdy vstoupila do EU, a tím také do EHP. V prvním a druhém programovém období přišlo do ČR asi šest miliard korun. Aktuálně je ČR pátým největším příjemcem, po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku.

(jad)