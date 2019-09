Každoroční evergreen

Stalo se už každoročním evergreenem, jak financovat dluhy za pořadatelstvím závodu Moto GP na brněnském okruhu. Nikdo nenachází recept.

Nabízí se několik řešení. První je radikální a určitě by ho tak řešil řádný hospodář - takové podniky by nepořádal! A pak je na řadě řešení vytvořit manažerský tým, který bude hledat zdroje a úspory v rámci celého tohoto podniku. I sportovní kluby hledají zdroje mimo veřejnou sféru. Je třeba hledat sponzory mezi podnikateli, kteří mají nemalý zisk z uspořádání této akce. Je třeba se zamyslet i nad navýšením poplatku televizních práv. I cena vstupného by měla vzrůst o nějaké to procento. To je zákon trhu, který se zde v ČR tak prosazuje.

Zastupitelé města Brna byli nuceni problematiku financování Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix Brno řešit na svém středečním mimořádném zasedání. Nejde jen o vypořádání letošního ročníku, ale i o skutečnost, že společnost Dorna uvažuje od roku 2021 o zvýšení zalistovacího poplatku na dvojnásobek. Zastupitelé měli předloženy k posouzení tři varianty. Rozhodli se pro zlatou střední cestu – variantu B. Schválili tak mimo jiné poskytnutí navýšení vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby o částku 7500 tis. Kč i dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby mezi statutárním městem Brnem a Spolkem pro GP ČR Brno. Současně vyzvali vládu ČR ke vstupu České republiky do Spolku pro GP ČR Brno jako další člen tohoto spolku a premiéra Babiše k jednání se společností Dorna o financování dalších ročníků Mistrovství světa silničních motocyklů GP ČR.

To lze tedy chápat tak, že pokud GP v Brně nebude pokračovat, může za to jen a jen vláda.

My komunisté jsme pro zachování pořadatelství, ale jen za vícezdrojového financování tohoto podniku. Výrazně by mohly pomoci i firmy s městskou účastí, protože i některé z nich mohou na této akci profitovat.