Nic

Tak zase mám prezidenta. Miloš Zeman na státní návštěvě v Srbsku prohlásil, že nemá rád Kosovo a má rád Srbsko. Zase jednou dokázal říci to, co si ostatní jen myslí. Myslím si to i já a nejsem jediný. Je dobře, nebát se nazývat věci pravými jmény, když už tedy máme tu demokracii, jak si všichni myslíme. Takže asi tak.

Kosovo, tento pseudostáteček na balkánském poloostrově, jemuž dalo vzniknout NATO i za pomoci takového toho jemného, veskrze humanitárního bombardování, má zcela podprůměrné, necelé dva miliony obyvatel. Co do produkce průmyslu, vlastně produkce čehokoli, má vysoce nadprůměrné NIC. Jediné, co si musíme říci, je to, že má velké zásoby nerostného bohatství, jako jsou olovo, stříbro, kobalt a jiné. Ty se ovšem pomalu, ale jistě stěhují k jejich velkému bratrovi za oceán. Na oplátku dostávají od velkého bratra ochranu.

Ale není ochrana jako ochrana. Vlastně jde o to, že bráška, když se malinkému zachce tlouct srbskou menšinu, pouze přihlíží, anebo dělá, že nic nevidí, vlastně tím, že uznáváme to NIC, tak také jen přihlížíme a nevidíme, nebo někteří vidět nechceme.

Je veřejným evropským tajemstvím, že v politice toho NICu se pohybují váleční zločinci a mafiáni, kterým poskytuje podporu velký brácha. Obchod s bílým masem, drogy a genocida ostatního nealbánského obyvatelstva, to uznáváním NICu podporujeme všichni.

V nedávné době také velký bratr podporoval jednoho, říkal si Usáma Bin Ládin. Když ho bráška nechal na holičkách, řekl si, že mu trochu zatopí, a bohužel se mu to i povedlo. Bráškovi trvalo dlouho, než se ho zbavil, a vlastně doteď jeho soukmenovce nedokázal přivést k rozumu.

Jen se bojím, aby se z tohoto malého bezvýznamného NIC nestala velká bublina, která stejně jako v případě Usámy praskne, a NIC bude v celé Evropě.

Mám rád Srbsko! Mám rád prezidenta Zemana. Kdo může mít rád NIC?

Pavel JÁCHYM