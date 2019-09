Neměli bychom jim pro své cíle brát dětství

Poslanci hnutí Starostů (STAN) dostali geniální nápad, i když nikoli nejpůvodnější. Navrhli, aby volební právo dostaly šestnáctileté děti. Má to jistou logiku. Jsou daleko spíše ovlivnitelné, a pokud se propaganda na ně zaměří, mohou volit i ty, které jim někdo předhodí. Jejich »knihou« je Facebook a různé varianty sociálních sítí, jsou už »vyškolení učitelé«, kteří budou učit »jedinou pravdu«, existují protežovaní populární zpěváci, kteří je »správně« nasměrují, do akcí se namíchá »trocha adrenalinu« atd. Ti mladí mezi šestnácti a osmnácti nemají životní zkušenosti, žijí většinou s rodiči nebo z jejich peněz. Hlavní jejich starostí bývá účast na vzrušujících akcích, »život« v partě, protože rodiče a »ti starci« kolem jim nechtějí to či ono povolit či to či ono vnucují, někdy kouří »trávu« či jinou z měkkých drog, apod. Trestní právo je dokonce ještě stále nepokládá za dospělé.

Ne, nechci snižovat úroveň našich náctiletých. Hledají své místo v životě a to naše, starších, se jim zdá zastaralé. Bývalo to tak vždycky, už Goethe toto období našeho života velmi zasvěceně charakterizoval: V mládí každý věří, že svět začal teprve jím, že je tu vlastně všechno jen kvůli němu.

Když se najde někdo, kdo se jim zalíbí anebo vnutí své myšlenky, pak si je i získá. Poslanci STAN se zřejmě domnívají, že to budou právě oni, tedy jejich hnutí. A nejen oni. Jsou tu i Piráti, TOP 09, i tyto strany se zřejmě domnívají, že touto cestou by mohly mít další úspěchy.

Předválečná republika volební právo dala těm, kterým bylo nad jedenadvacet let. Teprve komunisté hranici posunuli po válce na osmnáct. Tehdy totiž mladí lidé končili, pokud nepokračovali ve studiu dál, školy, učňovská zařízení či mistry, kteří je vzdělávali, a »nastoupili do života«. Měli za sebou válečné zkušenosti, dospěli rychleji, doba je mnohé naučila. I tehdy šestnáctiletí sbírali však teprve zkušenosti. Tehdy ti, kterým již bylo osmnáct - byla opravdu jiná doba, bylo po hrůzné válce -, se už většinou museli živit sami a skutečně chtěli změnit svět, protože ten starý jim mnoho radosti nepřinesl. Rozhodnutí posunout věk dospělosti na osmnáct bylo proto naprosto správné.

Návrh poslanců STAN je účelový. Autoři si zřejmě myslí, že takto získají body v dalších volbách. Nepodceňuji dospívající mládež, ale přece jen bychom jí neměli kvůli hlasům brát zbytek jejího dětství.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína