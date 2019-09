Namyšlenost Bartošovým Pirátům nechybí. Jak dlouho to budou mladí voliči brát?

Ivan Bartoš poskytl »premiérský« rozhovor televizi Seznam. Proč premiérský? Protože se zřejmě již cítí být budoucím premiérem naší země, i když skromně mluví pouze o tom, že je jen (zatím) předsedou strany Pirátů a až přijde »na lámání chleba«, pak všichni členové jeho strany budou hlasovat o lídrovi a on, tedy Bartoš, předpokládá, že dostane důvěru. Po mnoha velkých slovech ve zmíněném rozhovoru, kdy zdůrazňoval, v čem je u nás třeba změn, kam zaměřit toky peněz, podle něj do inovací, vědeckých úspěchů, »do lidí«, a ne jako tomu je dnes (?). Slova, slova, slova, řekl by Hamlet. Prý, podle Bartoše, je třeba se dostat mezi nejlepší země světa, tam, kde byla kdysi předválečná republika, prostě ke »kvalitě života«. Těžko kdo pochopil, co se tím myslí, ale budiž.

Pak se společně s tázajícím se Lubošem Xaverem Veselým dostali až k Babišovi a Zemanovi. Babiš podle něho není důvěryhodná osoba, člověk má mít »vnitřní pokoru«, a tu samozřejmě současný premiér nemá. Až Bartoš a jeho Piráti »vyhrají volby«, pak právě Babiše a kritizovanou Schillerovou, ministryni financí, kdyby se náhodou musel spojit s Babišovým ANO, by do této funkce nevybral. Dělají to podle něj špatně. Jak by to však měli dělat, nebylo na pořadu rozhovoru. Prostě Piráti chtějí, tak to řekl, lidi kompetentní, a oba jmenovaní politici zřejmě kompetentní nejsou.

Zato pan Hřib, s nímž v den rozhovoru poobědval, jistě kompetentní je, i když mnozí kritici, to v rozhovoru zaznělo, říkají, že MUDr. Hřib je závaží na noze Pirátů (příměr je můj, redaktor uvedl mírnější formu zpochybnění Hřiba). To ovšem Ivan Bartoš popřel, nové vedení radnice přece, podle něj, udělalo mnohé. Například zrušilo ohňostroj na Nový rok. Aby prý naši psí miláčci a jiní živočichové netrpěli. Jen nevím, zda to je úspěch, či nikoli.

Naši miláčci netrpí ani tolik ohňostrojem (tedy kromě těch v příslušném místě Vltavy), ale raketami, které rozvášnění lidé, většinou mladší než starší, vypouštějí na Silvestra. A to po celé Praze. Nelze se před nimi skrýt, nelze schovat psy či další domácí zvířata do koupelen či sklepů. Možná že Piráty by jejich stoupenci poslechli. Možná. Spíše však ne. A tak se primátor Hřib stará spíš o Čínu a její hranice, o Koněva a další chytrosti, které nás všechny budou stát statisíce, i když do toho nebudeme moci mluvit. To je také tvář demokracie, jenže té pirátské.

Také prezident Zeman vadí, i když s ním prý tak dobře Bartoš poobědval přímo v Lánech. Proto se Piráti připojí k podání senátorů k Ústavnímu soudu a budou podporovat pokus o Zemanovo svržení. Prostě řečeno, neplní úkoly od Pirátů, a to je vážný přestupek.

Namyšlenost tedy Bartošovi a jeho Pirátům nechybí. Zatím to především mladí voliči »berou«. Věřím však, že nebude dlouho trvat, až pochopí jejich hru. Jinak se o budoucnost našich potomků skutečně bojím.

Milan ŠPÁS