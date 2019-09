Ropná blamáž

Je tomu nedávno, co se stal útok na Saúdskou Arábii, údajně jemenským bezpilotním letounem, na jedno či dvě z ropných zařízení. Dá se i říci, že až rychlostí světla se k nám toto dostalo ve formě de facto okamžitého zdražování benzínu a nafty na českých čerpacích stanicích.

Je s podivem, jak rychle v České republice probíhá něco, co by na naši zemi nemělo mít žádný vliv, jelikož většinový podíl proudící ropy do naší země pochází z Ruska a další větší dodavatelé jsou Ázerbájdžán a Kazachstán, pouze pár procent, něco mezi 4-7 %, tvoří ostatní dodavatelé, mezi které patří například Maďarsko.

I kdyby byla Saúdská Arábie pár procenty podílející se dovozce ropy, tak to je s námi docela dost špatné, že pár procent dokáže natolik zamávat s celou naší republikou ve formě dalšího zdražování. Toto zdražování na benzinových pumpách bude mít zřejmě podružný efekt, a to v podobě zdražení absolutně všeho, jelikož se vše dováží automobily či kamiony spalujícími pouze fosilní paliva. Zajímavostí je, že při velkých ropných krizích v letech 1973, 1979 a 1990 bylo otevřeno mnoho nových velkých ropných nalezišť, která zažehnala velké ropné krize a z obavy o úpadek cen ropy byla tato naleziště zavřena a konzervována. Dnes, i kdyby nastala opravdu velká ropná krize, není problém tato konzervovaná naleziště znovu otevřít, a tím zažehnat skoro jakoukoliv ropnou krizi.

To znamená, dle mého úsudku, že strašení světa ropnými krizemi je pouze politickou manipulací mocností vůči slabším zemím, a bohužel ten, kdo pokaždé doplatí na tyto politické hry, jsme i my. Je toto zdražování posledním zdražováním? Není to jen předvoj cílené hluboké ekonomické krize?

Anna VACULÍKOVÁ