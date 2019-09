Ganc nepůjde do vlády s Natanjahuem

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek po úterních předčasných parlamentních volbách vyzval svého soupeře Bennyho Gance, který stojí v čele centristického uskupení Modrá a bílá, aby s ním šel do široké koaliční vlády.

Vysoce postavený představitel Modré a bílé Moše Jaalon ale uvedl, že centristické uskupení do koalice vedené Netanjahuem nepůjde, zatímco Ganc se nechal slyšet, že je pro širší koalici, v níž by byl sám premiérem. Netanjahu poté prohlásil, že ho Gancovo odmítnutí překvapilo a mrzí ho. Zároveň dodal, že je stále připraven jednat.

Výzvu k vytvoření široké vládní koalice ocenil prezident Reuven Rivlin v projevu, kterému naslouchali Netanjahu i Ganc. Ve čtvretk odpoledne Ganc podle listu The Times of Israel řekl, že chce širokou liberální koalici, kterou by vedl. Zároveň doplnil, že vytvoření široké koalice si žádá »upřímnost, státnický přístup, odpovědnost a vážnost«, nikoliv vytváření »politických bloků«. Komentář byl narážkou na to, že o pouhých několik hodin dříve podepsaly pravicové náboženské strany dohodu, že se koaličních jednání budou účastnit jako jedno uskupení vedené Netanjahuem.

Po sečtení 96,5 % hlasů odevzdaných v úterních volbách centristická Modrá a bílá získala ve 120členném izraelském parlamentu 33 křesel, zatímco pravicový Likud premiéra Benjamina Netanjahua o dva mandáty méně. Výsledky voleb zatím nejsou kompletní, protože teprve v noci na čtvrtekse začaly sčítat hlasy izraelských vojáků, diplomatů a pacientů v nemocnicích. Nová vládní koalice musí mít v parlamentu většinu minimálně 61 hlasů, ovšem Ganc ani Netanjahu se svými spojenci podle nejnovějších propočtů izraelského listu The Times of Israel k sestavení pravicové či levicové koalice potřebné hlasy mít nebudou.

Nabídka na širokou koalici přišla poté, co Netanjahu uznal, že podle současného rozložení křesel v parlamentu nebude schopen sestavit pravicovou vládu.

Ganc ve středu řekl, že doufá ve vznik »dobré, žádoucí vlády jednoty«. Zároveň ale vyloučil koalici s Likudem v čele s Netanjahuem, kterému hrozí, že bude obžalován z korupce.

