Věřit vládě? Naivita

Britský nejvyšší soud, který od úterý projednává kontroverzní přerušení zasedání britského parlamentu, zažil jeden z vrcholů líčení, když před ním jménem bývalého konzervativního premiéra Johna Majora vystoupil jeho právník.

Uvedl, že Major krok jednoho ze svých nástupců v čele vlády a spolustraníka Borise Johnsona považuje za nezákonný. Bylo by naivní věřit argumentům, které předložila Downing Street, dodal Major.

Expremiér, který se koncem srpna přidal k jedné ze stížností proti postupu Johnsona, přirovnal současného ministerského předsedu k nepoctivému realitnímu makléři s postranní úmysly. Protiargumenty vlády podle něj »nedávají smysl« a nejsou pravdivé.

Britská média připomněla, že jde o naprosto nevídanou situaci, kdy se bývalý premiér takto obrátil proti jednomu ze svých následovníků, podporován další »těžkou váhou« z řad konzervativců lordem Garnierem.

»Kdo by byl řekl v raných 90. letech, když byl Major premiérem a Johnson euroskeptickým bruselským zpravodajem (deníku The Daily) Telegraph, že 30 let trvající psychodrama toryů kvůli Evropě skončí takto?« napsal k tomu server Politico.

U nejvyššího soudu se sporné přerušení zasedání parlamentu začalo projednávat v úterý poté, co soudy ve Skotsku a v Anglii minulý týden přišly s protichůdnými verdikty. Podle skotského odvolacího soudu vláda postupovala nezákonně, neboť bylo zjevně jejím cílem překazit činnost zákonodárců. Londýnský soud ale stížnost proti počínání kabinetu odmítl s tím, že jde o politický problém, který nemohou řešit soudy. Verdikt nejvyššího soudu se očekává počátkem příštího týdne.

