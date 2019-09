Ilustrační FOTO - Pixabay

Unijní soud řeší zdanění Applu v Irsku

Evropská komise (EK) byla podle americké technologické společnosti Apple »mimo realitu i zdravý rozum«, když nařídila, že firma má v Irsku doplatit na daních 13 miliard eur (téměř 340 mld. Kč).

Zástupci jedné z nejziskovějších firem světa to uvedli během prvního dne slyšení před unijním soudem, k němuž se společnost odvolala. Ve sporu, jehož výsledek může ovlivnit další osud tažení komise proti daňovým výhodám pro velké firmy, se proti komisi postavilo také Irsko. Advokát irské strany před soudem prohlásil, že rozhodnutí komise bylo od základu chybné.

EK v roce 2016 dospěla k závěru, že Irsko mezi roky 2003 až 2014 poskytovalo Applu neoprávněnou státní pomoc v podobě daňového zvýhodnění. Irská vláda proto měla od firmy, která má v zemi dvě filiálky, zmíněnou částku vymoci zpět. Irsko i Apple se odvolaly a tribunál unijního soudu ve věci zahájil dvoudenní slyšení.

»Aktivitám těch dvou odboček v Irsku jednoduše nemůže být připsána odpovědnost za vytvoření téměř všech zisků Applu mimo území Ameriky,« řekl podle agentury Reuters u soudu obhájce firmy Daniel Beard. Komise se podle něj zcela mýlí v požadavku, aby společnost platila v Irsku daně za evropský prodej iPhonů, iPadů a dalších výrobků, které byly vyvinuty v USA.

Společnost Apple v minulém finančním roce vykázala čistý zisk 59,5 mld. USD (1,4 bil. Kč). Firma tvrdí, že je největším světovým plátcem daní a že jej EK chce v Irsku zdanit za stejné výnosy, z nichž již zaplatil daně v USA.

Právní zástupce komise ale prohlásil, že tyto argumenty nemají pro podstatu nařízení EK žádný význam. »Do značné míry je to dokonale přesné a také dokonale nepodstatné,« reagoval podle Reuters advokát EK Richard Lyal na zmíněná tvrzení zástupců Applu. Důležité podle něj je, že Irsko přistoupilo na návrh zdanění předložený irskými pobočkami firmy. To je samo o sobě důvodem podezírat Dublin z výjimečného zvýhodňování firmy, dodal.

Evropská komise vnímá spor jako klíčový nejen kvůli mimořádné výši doplácené částky, ale i kvůli danění dalších velkých firem, které označuje za neoprávněnou státní pomoc pokřivující konkurenční prostředí. Eurokomisařka Margrethe Vestagerová, která má mít stejně jako dosud i v dalším funkčním období od listopadu na starosti hospodářskou soutěž, už podobně zakročila proti společnostem jako Fiat, Amazon či Starbucks.

EK však v poslední době prohrála několik sporů týkajících se státní pomoci a daní. Tribunál například letos v únoru rozhodl, že daňové výhody pro 35 nadnárodních společností, kterými podle komise Belgie porušila pravidla o státní pomoci, jsou zcela legální.

Tribunál by měl vynést verdikt během několika měsíců. Při očekávaném odvolání poražené strany by se podle expertů mohl spor táhnout i několik dalších let.

(ici)