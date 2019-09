Ilustrační FOTO - Pixabay

Stavebnictví stále pod úrovní roku 2008

Tuzemskému stavebnictví se momentálně daří, po vleklé krizi roste třetí rok za sebou. Za poslední dva roky vzrostly tržby domácích stavebních firem podle údajů Českého statistického úřadu téměř o pětinu, letos analytici očekávají růst o dalších zhruba pět procent. Proti předkrizovému roku 2008 ale byly loni tržby stále ještě nižší, a to o osm procent.

Od roku 2008 klesly tržby stavebních firem v šesti letech z osmi následujících let. Na dno se dostaly v roce 2013, kdy byly proti předkrizovému roku nižší téměř o 30 procent. V letech 2014 a 2015 se poté zvýšily díky dočerpávání evropských dotací z programového období 2007 až 2013. V roce 2016 však znovu klesly.

Celkové tržby loni dosáhly 502 miliard korun. Z jednotlivých firem připadlo nejvíce na Metrostavu (21,5 mld. Kč), následovaly Eurovia CS (16,7 mld. Kč), Strabag (12,22 mld. Kč) a Skanska (8,04 mld. Kč).

Podíl tržeb vytvořených v zahraničí loni klesl z 3,5 v roce 2017 na 2,9 %. Ovšem například Metrostav vytvořil loni v zahraničí 30 % obratu.

Z nové výstavby patřilo loni v České republice 34,3 % inženýrským stavbám, což je zejména dopravní infrastruktura. Následovaly výrobní nebytové budovy (24,3 %) a bytové budovy (20,4 %).

Počet zahájených staveb bytů v bytových domech letos do konce července meziročně vzrostl o 70 % na 6855. Počet nově rozestavěných rodinných domů se zvýšil o 1,9 % na 11 509. Spolu s dalšími kategoriemi, jako jsou nástavby, vestavby a penziony, začali jednotlivci a stavební firmy do konce července stavět 22 190 bytů, meziročně o 16,5 % více. Bylo to ale o 15 % méně než v předkrizovém roce 2008.

Veřejné zakázky měly loni na celkových tržbách stavebních firem podle ČSÚ podíl 42 %. Nejméně to bylo předloni (32,6 %) a nejvíce v roce 2002 (55,1 %).

Objem veřejných zakázek, které investoři zadali stavebním firmám do konce srpna, podle údajů společnosti IS meziročně vzrostl o osm procent na 143,1 mld. Kč. Důvodem byl hlavně růst hodnoty zakázek na dopravní infrastrukturu. Podle analytika stavebního trhu IS Ivana Vrhela zvyšuje hodnotu zadaných zakázek pokračující růst nabídkových cen. Ceny v soutěžích do konce srpna dosáhly v průměru 103,8 % úrovně předpokládaných cen. U zakázek na pozemní stavby byly vyšší o 3,6 %, u zakázek na inženýrské stavby o 3,8 %. Meziročně byly nabídkové ceny firem proti předpokládaným vyšší o 4,9 procentního bodu.

Ve stavebních firmách v ČR letos na konci prvního čtvrtletí pracovalo 363 164 zaměstnanců a živnostníků, meziročně o 0,1 % méně. V porovnání se stejným obdobím předkrizového roku 2008 byl jejich počet nižší zhruba o desetinu. Za posledních 19 let, kdy ČSÚ tato data eviduje, šlo letos v 1. kvartálu o čtvrtý nejnižší počet. Průměrná mzda ve stavebnictví na konci 1. čtvrtletí vzrostla meziročně o 6,1 % na 26 884 Kč. V porovnání s celorepublikovým průměrem byla o 17,2 % nižší.

