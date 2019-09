Zjednodušené občanství pro potomky obětí nacismu

Rakousko zjednoduší proceduru udělování státního občanství přímým potomkům obětí nacismu. Příslušnou novelu zákona ve čtvrtek večer schválila velkou většinou hlasů dolní komora rakouského parlamentu Národní rada, uvedla agentura APA. Nově budou mít nárok na rakouský pas i někteří lidé z České republiky.

O rakouské občanství si budou moci zažádat ve zjednodušeném řízení děti, vnuci a pravnuci obětí nacismu, kteří v důsledku pronásledování do roku 1955 opustili Rakousko nebo se do něj kvůli nacistům nemohli vrátit. Dosud byla časová hranice určena rokem 1945. Většina lidí, kterých se norma týká, jsou Židé. Ze změny zákona budou moci těžit nejen potomci perzekvovaných rakouských státních příslušníků. Do skupiny osob s nárokem na rakouské občanství budou napříště spadat i občané států vzešlých z Rakouska-Uherska, kteří v době třetí říše žili v Rakousku. Z normy tedy mohou mít prospěch i čeští občané.

Ilustrační foto - wikimedia commons

Zákon rovněž nově konstatuje, že nárok na občanství se bude vztahovat i na adoptované děti obětí nacismu. Osoby, které o rakouský pas zažádají, se nemusí vzdávat svého dosavadního občanství. Možnost odepřít udělení občanství zákon dovoluje v případě, že byl žadatel odsouzen za závažný trestný čin, závažný finanční delikt, terorismus nebo pokud vyjadřuje negativní postoj k rakouské demokracii.

Předseda rakouské židovské obce Oskar Deutsch v prohlášení uvedl, že novela má historickou dimenzi. »Tímto rozhodnutím dostála Rakouská republika své historické odpovědnosti,« uvedl s tím, že děkuje zejména poslancům lidové strany (ÖVP), sociálních demokratů (SPÖ) a liberální strany NEOS, kteří novelizaci příslušného zákona navrhli. Svobodná strana Rakouska (FPÖ), na jejímž vzniku se po druhé světové válce podílela řada bývalých nacistů, rozhodnutí sice přivítala, zdůraznila však, že by norma mohla být rozšířena i na »oběti brexitu« a obyvatele italského Jižního Tyrolska (Tridentsko-Horní Adiže), kde žije početná německy mluvící menšina.

Rozšířit okruh obětí nacismu a jejich potomků, které mohou získat občanství, se chystá také Německo. Spolkové ministerstvo vnitra v červenci představilo návrh opatření, podle něhož by v budoucnu měli mít nárok na německé občanství nově i ti, kteří před nacisty utekli do zahraničí a které nacisté jejich občanství nikdy nezbavili, nýbrž jim automaticky zaniklo získáním občanství v cizině.

(čtk)