Koncentrák Československo?

Nevěděl jsem, jestli jsem se nepřeslechl. Ještě jednou jsem se, zase při nějaké přestávce mezi pořady, zaposlouchal do slov redaktora, jenž nás měl nalákat na to, abychom se dívali na další díl filmového šotu o našich hranicích před bájným Listopadem. Ani napoprvé jsem se nemýlil. Skutečně řekl: »Státní moc zavřela obyvatelstvo do jednoho koncentračního tábora.« Hned jsem si dal otázku: Co ten mladý ví o koncentračních táborech? Byl se alespoň na chvíli ‚mrknout‘ do Osvětimi, Mauthausenu, Malé pevnosti v Terezíně aj.? Zřejmě nebyl. Nemůže tedy vědět, co to byl koncentrák. Tam, v Osvětimi, v táboře Březinka, esesácký doktor Mengele vybíral přijedší zadržené, nikoli vězně, a posílal je na smrt do plynových komor, když předtím je komando oloupilo o všechny cenné věci, a dokonce i o vlasy. Tam, v Mauthausenu, esesáci nutili vyzáblé vězně s těžkými kameny pochodovat do pověstných schodů, a ti, kteří tento kámen upustili či vybočili z řady, byli bez milosti zastřeleni, tam sovětského generála Karbyševa, odborníka na opevnění, když nechtěl s nacisty spolupracovat, nechali svléknout do naha a v třeskutém mrazu polévali studenou vodou, až zmrzl. Tam, v Malé pevnosti, rodina velitele Jöckela a další esesáci sadisticky mučili vězně, na zdejším popravišti bylo z rozkazu samotného Franka zastřeleno na padesát vězňů, a to ve chvíli, kdy už Berlín byl sovětskými vojáky pokořen. Ví to všechno mladý redaktor České televize, chtějí to vědět jeho nadřízení, kteří ho nastrčili na obrazovku?

Do Listopadu byly hranice hlídány. Kdyby nebyly, přicházeli by k nám agenti-chodci jako na promenádě a vraždili by, poškozovali společné majetky. Stejně jich sem různými cestičkami přišlo na stovky a jejich zbraní zahynuli stržm. Císler, policista Kronika či vedoucí oddělení ÚV KSČ Schramm ad. Bylo třeba hranici bránit. Je nějaký rozdíl mezi americkým Texasem a českou Šumavou? Tam se smí hájit hranice a tady nikoli? Mezi Izraelem postavenou zdí na území palestinské samosprávy a územím spravovaným samotnými Palestinci? Myslí snad redakce, která pořad vytvořila, že hlídané hranice kdekoli na světě jsou jenom operetní představení pro diváky, kteří se přišli podívat, jak si to uniformovaní strážci štrádují kousek okolo hraničních kamenů? Ano, i od nás se chtěli dostat »ven« lidé, kterým se to nepodařilo legálně, kteří chtěli žít jinak než ostatní, nebo tam měli nějaký ten majetek. Někdy se dokonce pokusili hranicí prostřílet a podařilo se jim to. Ten legendární Hasil jako převaděč je toho důkazem. Utíkali však i ti, co tady kradli, vraždili, neplatili alimenty či měli jiné vroubky. Ne ti toužící »po svobodě«, ale utíkající před tresty. Tehdy svět byl rozdělen. Jedna strana té druhé nedarovala nic a bránila se. Na rozdíl od té na západě našich hranic jsme jejich zloděje a vrahy nepřijímali. Ani naši agenti nechodívali sem tam.

A uvnitř země lidé žili normálně. Se svými starostmi, bolestmi i třeba se svou spokojeností a nespokojeností. Milovali se, studovali, měli práci, byli potravinově nezávislí. Po něčem toužili, nebo netoužili už po ničem. Stejně jako ti na druhé straně střežených hranic, i když s tou potravinovou nezávislostí a obsahem pojmu »mít práci« to u nich bylo jinak. V něčem lidem u nás bylo lépe než za západními hranicemi, v něčem se mohli, z hlediska dnešního výkladu, cítit poškozeni. Zdraví i školy byly však zadarmo, bydlení za pár, i když ne každý mohl bydlet v novém, v létě jejich děti jezdily »za pár« na »pionýrské tábory« a odborářská dovolená v odborářských zařízeních rozmístěných po celé československé vlasti byla bezplatná. To na druhé straně hranic nám mohli závidět. Jako my třeba ty neustále opakované banány a třeba levnější televizory či automobily mnoha značek »na počkání«.

Jaroslav KOJZAR