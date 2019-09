Kostým Aladina vadí?

Zdá se, jako bychom přestávali posuzovat jevy a události zdravým selským rozumem. Do této kategorie přehnaného patří i nejnovější aféra, které čelí kanadský premiér Justin Trudeau.

O co jde? Před osmnácti lety se ve volném čase účastnil karnevalového večírku ve stylu Pohádek tisíce a jedné noci. A – poslyšte tu hrůzu – oblékl si kostým Aladina. Tedy arabský oblek, možná třímal v ruce pověstnou kouzelnou lampu, na hlavě měl turban a – make-upem začerněný obličej.

Karnevalové veselí bylo zaznamenáno na fotografii, která prý nyní obletěla celý svět a budí vášně. Premiér je rasista! Trudeau se ihned omluvil Kanaďanům i dalším občanům, že to byl čirý rasismus a dávného přešlapu hluboce lituje. A že k tomu nemělo dojít. K čemu vlastně? K převleku za pohádkovou bytost a účasti na zábavném večírku, nebo k vyfotografování jednoho mladého muže společně s dalšími účastnicemi, též v karnevalovém odění?

Pohádková postava Aladina nebyla černé pleti, ale bílou ji neměla, tak o co jde? Pokud by takové chování mělo být společensky nepřijatelné, budeme si odteď muset dávat pozor na to, jak budou vypadat herci bílé pleti, když například budou interpretovat postavu černošské uklízečky v bestselleru Pan Kaplan má třídu rád. A co věhlasná opera George Gershwina Porgy a Bess? Pěvci bílé pleti nebudou moci být nalíčeni tak, aby věrně zobrazovali jednající (zpívající) postavy podle představ skladatele a libretisty? Připomínám, že jde o příběh z Charlestonu dvacátých let. A jak bude vypadat Shakespearův a Verdiho mouřenín benátský Othello? A co mudrci z Východu Tři králové – bude ještě možné »černého krále« Baltazara v obličeji nalíčit tak, jak velí tradice?

Musíme si položit otázku, zdali chceme takový svět, v němž přepjatá tzv. politická korektnost lidem bere zdravou soudnost. Rozumím americkému kontextu Trudeaovy aféry. Následky rasové segregace a otrokářství nejsou zcela překonány nejen na severoamerickém kontinentu. Navíc, jak jsem se dočetla, jsou tam stále živé pozůstatky ponižující rasistické praxe 19. a začátku 20. století, kdy i na Broadwayi a v Hollywoodu byli Afroameričané ztvárňováni zásadně výsměšně a nedůstojně. Ale tvrzení, že si člověk na karneval oblékne kostým se vším všudy, tedy i se šminkami, a je pak tvrdě popotahován za údajný rasismus, je nesmysl.

Odsuzování kanadského premiéra, který má před volbami – a to je asi ten důvod, proč tato kauza tak vyvřela - je falešný postoj. Skutečný antirasismus je přece založen na něčem zcela jiném, na rovných právech, na rovném přístupu ke vzdělání, ke zdravotní péči, ke správě věcí veřejných, na nediskriminaci v zaměstnání, občanském životě atd. Tam ať se napnou hlasy kritiků.

Monika HOŘENÍ