Urgentní příjem a pohotovost v každém okrese

Urgentní příjem pro vážně zraněné pacienty a lékařská pohotovost by měly být v každém okrese, v kraji pak jeden větší. Ministerstvo chce na jejich budování využít peníze z EU. Zdravotní pojišťovny dají na provoz těch už fungujících v příštím roce dvě miliardy korun navíc.

Nyní jsou velké urgentní příjmy, ministerstvem označované jako prvního typu, ve 12 velkých nemocnicích, zejména fakultních a velkých krajských. Přibýt by měly v Karlových Varech, Jihlavě a Pardubicích.

Urgentní příjem funguje jako centrální místo, kam dorazí pacienti vlastními silami i kam je vozí sanitky. Lékaři tu pacienty roztřídí a případně odešlou na další oddělení. Jednodušší případy vyřeší pohotovost sloužící praktický lékař, složité budou mít komplexní péči včetně vyšetřovacích metod. Oddělení má i vlastní lůžka pro ty, kteří nemohou být přeloženi na specializovaná oddělení.

Kromě 15 urgentních příjmů prvního typu by měly síť tvořit urgentní příjmy druhého typu na úrovni okresních nemocnic, celkem zhruba 80. »Cílem je zkoncentrovat lékařské kapacity do výše uvedených center, kde je v případě potřeby přímý vstup ke specializované péči, vybavení a odborníkům,« uvedl ministr Adam Vojtěch (za ANO).

Konečně dobrá zpráva pro pacienty

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková považuje plán ministerstva za krok správným směrem. »Zcela jistě to přispěje k lepší organizaci péče a ulehčí provoz nemocnic, protože pacienti budou směřováni do jednoho místa. Pacientům se tak potřebná péče přiblíží a bude standardizována. Přestanou být přetěžována traumacentra, která se budou moci více věnovat superspecializované péči. Navázání pohotovostní péče pak zaručí, že bude erudovaná a kvalifikovaná s vazbou na možnost provést v nemocnicích potřebná vyšetření,« řekla našemu listu.

U každého urgentního příjmu s nonstop provozem bude zároveň lékařská pohotovostní služba, kde budou sloužit praktičtí lékaři. Sloužit by tam měli dobrovolně. V tom vidí Marková velký problém, protože doposud praktičtí lékaři pohotovostní službu spíše odmítali.

Pokud se v některém regionu služby nenaplní, musela by se podle ministerstva upravit povinnost zákonem. Zároveň po celou dobu pohotovosti bude k dispozici také otevřená pohotovostní lékárna. To Marková ocenila, protože se stává, že lidé po návštěvě na pohotovosti své předepsané léky marně shánějí.

Zvlášť by měla být organizována dětská pohotovost, která bude sloužena dětským lékařem nebo lékařem pro děti a dorost při dětském oddělení nemocnice, a zubní pohotovost, kterou budou ve svých ordinacích držet stomatologové z daného regionu. Zkrátka nepřijde ani zdravotnická záchranná služba. Dostala upravené úhradové hodnoty bodů pro transport a péči o pacienty v přednemocniční péči. A pomůže i to, že nebude muset s méně závažnými pacienty vždy do center. »Pokud se vše zdaří podle deklarovaného záměru, bude pro pacienty po dlouhé době dobrá zpráva. Otázkou je, zda bude dost finančních prostředků, ochotných zdravotníků a dostatek kapacit. Není také stanoven žádný časový horizont. Doufejme, že nezůstane jen u vizí,« dodala Marková.

