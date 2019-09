Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Zeman překvapil, Polčák šokoval

Prezident Miloš Zeman zastaví případné stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo, pokud by bylo vrchním státním zástupcem Pavlem Zemanem obnoveno. Využil by takzvané abolice. Doufá ale v to, že to nebude potřeba. Řekl to ve čtvrtek večer televizi Barrandov.

Městské státní zastupitelství v Praze (MSZ) informovalo o zastavení stíhání Babiše a dalších v kauze kolem dotace v pátek. Usnesení je pravomocné. MSZ ho předloží společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může rozhodnutí potvrdit i zrušit. Na přezkoumání má lhůtu tří měsíců.

»Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice. Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl,« uvedl Zeman v pořadu Týden s prezidentem.

Prezident řekl, že před rozhodnutím státních zástupců Šarocha a Erazíma s abolicí váhal. Pokládal bych takový krok za svévolný. Obnovení trestního stíhání by však podle prezidenta již bylo evidentně politickým rozhodnutím. »Protože tito dva státní zástupci, a zejména státní zástupce Šaroch, který ten spis studoval zhruba rok, odvedli dobrou práci, a já si jejich práce vážím,« dodal Zeman.

Případnou abolici podle ústavy musí spolupodepsat předseda vlády, tedy sám Babiš. Na dotaz, zda by abolici přijal a podepsal ji, uvedl: »To určitě nebude třeba, žádný trestný čin se nestal«.

Zemanovo vyjádření vyvolalo kritiku pravicové opozice. Nejdál zašel europoslanec Stanislav Polčák (STAN), který v příspěvku na Twitteru naznačil, že doufá, že než bude prezident abolici moci udělit, tak umře. »Můžeme si jen přát, že souboj Zeman vs. Zeman do té doby rozhodne příroda,« napsal Polčák, přičemž druhým Zemanem myslí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který má do tří měsíců rozhodnout o tom, zda bude Babišovo stíhání obnoveno.

Toto vyjádření šokovalo předsedu ÚV KSČM Vojtěcha Filipa. »Něco tak lidsky odporného, jako napsal Stanislav Polčák, jsem už dlouho nečetl. To je prostě hnus a ubohost. Že se nestydí vůbec působit v politice, chybí mu elementární respekt k druhým lidem,« řekl Filip.

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM.

Ke kritice se přidala i předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM): »Kde je elementární úcta a slušnost? Je mi smutno z této přemíry arogance. Omluva v tomto případě by byla jedinou možnou nápravou,« řekla Haló novinám Vostrá, nicméně dodala, že od člověka typu Stanislava Polčáka se sebereflexe čekat nedá. »Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí,« dodala Vostrá.

Polčákův výrok odsoudil i hradní mluvčí Jiří Ovčáček. »Kam až může člověk klesnout v nelidskosti, nenávisti a zášti! A tohle má být ‚demokratická‘ opozice?« napsal Ovčáček na Twitter.

Jen o trochu mírněji Zemana kritizovali i jiní pravicoví politici. Předseda ODS Petr Fiala navrhl šéfům ostatních opozičních stran s výjimkou SPD schůzku před úterním jednáním Sněmovny. Chce s nimi řešit společný postup.

Také předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček by považoval zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) ze strany prezidenta Miloše Zemana za nepřiměřený zásah do fungování justice a rovnosti před zákonem.

(ste)