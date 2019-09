Všichni pěkně pohromadě...

»Missky« se na Krétě dočkaly zásnub!

Měla to být dovolená jako každý rok. Všechny vítězky i finalistky České Miss mají totiž po náročném finále možnost jet na společnou dovolenou. Na Krétu vyrazila Česko-Slovenská Miss a Česká Miss Earth 2019 Klára Vavrušková, Česká Miss internet a II. Česká vicemiss 2019 Karolína Kokešová, Česká Miss 2018 Lea Šteflíčková a finalistky roku 2019 Emma Mičková, Karin Křížová a Natália Hoštáková. Žádná z nich však neměla tušení, že na Krétě proběhnou zásnuby.

Dívky vyrazily v doprovodu produkčního týmu, médií a partnerů. Romantické prostředí hotelu Amounda Bay si užily už v květnu. Soustředění, které dívkám poskytla CK Pantour, však mělo hodně náročný program. Teď si dívky stihly užít i trochu volna. »Původně jsme plánovali jen odpočinek. Nakonec se však skoro celou dobu fotilo. Naštěstí to holky baví a užily si to,« smála se moderátorka Veronika Farářová, která dívky doprovázela.

Sexy snímky na pláži

Za objektiv se opět postavila Petra Odrazilová. »Fotili jsme hlavně pro partnery, ale na pláži vznikly i opravdu sexy snímky. Teď mě čeká spousta editování, ale výsledek určitě bude stát za to,« prozradila fotografka.

A zatímco vítězky si z dovolené odvezly »pouze« sexy snímky, jiná z účastnic dostala zásnubní prsten. »Byl to šok, vůbec jsem to nečekala. Normálně jsme se všichni večer bavili a najednou jsem viděla, jak tam Honza klečí s prstýnkem v ruce,« prozradila Lea Šteflíčková. Ta však zásnubní prsten nedostala. O výjimečné překvapení se totiž postaral Jan Čermák, kterého do Řecka poslala partnerská firma RC Europe. O ruku pořádal svoji přítelkyni Mariku.

»Někteří jsme to věděli předem, protože třeba mě požádali, abych jim k zásnubám zazpívala, což mě moc potěšilo. No a taky jsme na terase hotelu vyměňovali klasické žárovky za ty od Xiaomi, abychom mohli na ten samotný akt ztlumit osvětlení a navodili správnou atmosféru. A měnit ‚na tajňačku‘ tolik žárovek byla docela psina,« směje se ještě teď Karin Křížová, která byla mezi finalistkami známá jako nejlepší zpěvačka.

Dojatá byla i Karolína Kokešová. »Byl to opravdu hezký moment. Myslím, že to Honza vymyslel moc pěkně a musím říct, že když se zeptal a čekal na odpověď, byla jsem možná víc nervózní, než on sám. V jednu chvíli mi ukápla i slzička a dokonce jsem se začala těšit i na vlastní zásnuby,« dodala jedna z vítězek.

(mac)

FOTO – ceskamiss.cz