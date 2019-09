Šestice nejlepších

Krása těla i ducha aneb Všichni se dobře bavili!

Byl to vpravdě nezapomenutelný večer. Jeden z nejlepších z dosavadních dvanácti ročníků soutěže Miss a Mistr Charme. Romantické prostory kouzelného Zámku Slavkov u Brna k tomu vyloženě vybízely. A možná ani nebylo tak důležité, že se vítězi stali Anna-Marie Lingerová a Jan Soukup. Mnohem podstatnější bylo, že se všichni, od diváků, přes porotce, až po soutěžící, dobře bavili.

Různých soutěží Miss je u nás spousta. Doslova se s nimi roztrhl pytel. Volí se nejkrásnější nejlepší zdravotní sestřička, nejkrásnější maminka, vysokoškolačka či královny krásy mezi různými komunitami, od vietnamské přes romskou. O Muži roku nemluvě, o této soutěži koneckonců Haló noviny, coby její mediální partner, pravidelně informují se vším všudy. Soutěž Miss a Mistr Charme, která nachází tradičně své podhoubí na jižní Moravě, je však jiná než mnohá srovnatelná klání. Nejde totiž jen o dokonalost postavy, obličeje či vlasů, ale především o šarm, tedy – jak ráda říkává ředitelka soutěže Jana Nováková – o »charme«. Tak se totiž jmenuje její modelingová agentura (Charme Models) a právě šarmu se týká i motto celé soutěže. Nejde »jen o krásu těla, ale i ducha«.

Pravda, v tom měli čtenáři našeho deníku trochu ztíženou volbu. Hlasovali totiž na webu iHalo.cz, která dívka se stane v pořadí devátou Miss Haló novin, jen na základě fotografií. A vítězkou, jak již jsme bezprostředně po vyhlášení informovali, se stala čtrnáctiletá Lucie Šidlová z Brna. Jestli to byla správná volba, i co se týče krásy ducha, to budete moci posoudit v příští sobotní příloze Bonus Pro Vás, kdy vám se sympatickou studentkou přineseme posoutěžní rozhovor.

Šťastná vítězka

Pokud však hovoříme o celkové soutěži Miss a Mistr Charme, pak odborná porota rozhodla zcela jinak. Vítězkou se stala tmavovlasá Anna-Marie Lingerová, jinak Miss Haló novin z minulého roku, druhé místo obsadila Šárka Zapletalová a třetí Tereza Strouhalová. Mezi muži se za Janem Soukupem umístili »stříbrný« Joshuha Ejemighaye a »bronzový« Tomáš Jelínek.

A volbu poroty netřeba nijak zpochybňovat, vždyť v ní zasedly osobnosti na slovo vzaté, v čele s režisérem Jiřím Adamcem, který měl na svědomí nejslavnější ročníky Miss České republiky, jež hltaly v 90. letech celé rodiny. Vedle něj volili i zpěvák a herec Milan Matyáš Deutsch, zpěvačka Daniela Magálová, vědma Jana Lysoňková, ředitelka slavkovského zámku Eva Oubělická, šéfredaktor Haló novin a generální ředitel Futura, a. s. Petr Kojzar či samozřejmě i hlavní pořadatelka Jana Nováková s maminkou Květoslavou, jež dělá v agentuře Charme manažerku.

Spokojený Adamec

»Dobře jsem se bavil. Ano, rád vzpomínám na Miss České republiky, než ji někteří doslova zničili, ale tohle bylo zase o něčem jiném. Zvukově sice prostředí zámku nebylo ideální, nicméně kouzlo zámku to naprosto vynahradilo,« řekl nám po akci režisér Adamec. A měl obrovskou radost, když mu vzápětí jedno z přítomných dětí zazpívalo píseň Statistika z jeho pohádky Princové jsou na draka z roku 1980, kdy ještě nebyli na světě ani oba jeho rodiče. Je vidět, že některé snímky zkrátka nestárnou…

Ale vraťme se k soutěží Miss a Mistr Charme. K vidění byla celá řada zajímavých věcí. Například přehlídka spodního prádla ze společnosti Triumph, promenáda v luxusních společenských šatech ze salonu La Queen Boskovice, hoši zase předvedli dokonalé pánské obleky ze Svatebního salonu Sen. Kouzelné byly i košilky a polštářky, s fotografiemi soutěžících ze společnosti Fotodeky, Úžasnátrička.cz, Raglewia shop a ukázkou keramických srdíček firmy T.Lepidy.

Pobavila také úvodní módní přehlídka dětí - možná i budoucích finalistů - v modelech z Textilu u Vyzinů z Brna (ulice Horova 2).

Netradičně vypadaly rovněž modely Smashed Lemon doplněné brýlemi firmy Swag z Velkého Špalíčku z Brna. Trendové košile značky Cazzotti chtějí diváci opět vidět v příštím ročníku, neboť byly velmi originální. Dokonale své umění předvedla také dvorní kadeřnice Iveta Rottová (s kolegyní Míšou).

Volné disciplíny

Ať tak či tak, nejpestřejší byly volné disciplíny. Tentokrát neskončilo jen u tance, ale došlo i na vaření palačinky v podání pozdějšího vítěze Tomáše Jelínka, hra na klarinet dívky s číslem 3 Julie Petříkové, klavírní vystoupení Terezy Strouhalové či capoeira Joshuhy Ejemighaye, s jehož jménem měl – mimochodem – při výslovnosti velký problém i stále pohotovější a vtipnější moderátor Miroslav Šimůnek. Neztratil se ani Milan Matyáš Deutsch, který »pohádkového Honzu« na okamžik při moderování vystřídal, ale ještě lepší byla jeho píseň Krása pod povrchem, kterou nazpíval speciálně pro slavkovskou soutěž půvabů těla i ducha.

A jak zhodnotil celé klání generální ředitel Petr Kojzar? »Jsem na této soutěži poosmé. Miss Haló novin jsem vyhlašoval s jednou přestávkou každý rok. A stejně tak často jsem hlasoval v soutěži Miss a Mistr Charme – jednou mne důstojně zastoupil kolega Roman Janouch. Zažil jsem prostory brněnského Výstaviště, různé hotely, ale i dobrodružný večer na Špilberku, kde nám začalo pršet. A pak taky romantiku, kterou z mého pohledu reprezentují prostory Zámku Valeč, v nichž se volilo loni, a letošní Zámek Slavkov. Ten vše posunul ještě o ‚level‘ – jak se tak rádo dnes říkává – výše. Dobře jsem se bavil a kdykoli přijedu na jih Moravy zase a rád,« řekl Kojzar a nezapomněl pochválit ani »srdíčkový« ohňostroj ve slavkovských zámeckých zahradách, který exkluzivně připravil Jakub Lukavec z firmy Světlice.cz.

Příští rok v Rosicích

Co říci závěrem? Asi bychom měli dát slovo ředitelce Janě Novákové, někdejší Miss Mirabelle z Francie. Jak je ona spokojena se soutěží, kterou sama vymyslela a úspěšně již dvanáct let realizuje? »Letošní klání soutěže hodnotím velmi kladně, ale v příštím ročníku hodlám klást větší důraz na výběr finalistů, tak jako v letech minulých. Letos na poslední chvíli nastoupili i dva náhradníci... Doporučila bych novým adeptům, aby se zúčastnili Školy modelingu, kterou naše modelová a umělecká agentura pořádá, a dostatečně se do finále připravili. Při volbě Miss a Mistr Charme zajisté není důležité ovládat perfektně ‚cat walk‘ a být super modelkou či manekýnem, ve škole se však noví adepti připraví nejen na profesionální mola, ale i do života obecně,« řekla Nováková s tím, že více info se zájemci a zájemkyně mohou dočíst na www.charmemodels.cz!

V příštím roce se můžeme těšit na pohádkové finále opět v zámku, ale tentokrát v Rosicích u Brna, jehož emeritní kastelán Jaroslav Dytrych letos rovněž usedl v porotě. »Chtěla bych také poděkovat za mnohaletou spolupráci Haló novinám, za velmi chutný raut paní Laře Petrášové z hotelu Arkáda v Bučovicích, společnosti Likos, Dalfos, Zahir, Premiera Sweet, Broker Consulting a OK Point, CDSM.CZ, Denkmann, Emoce, REALMEDIA, Falco Team, Penzionu U Langrů v Dolních Věstonicích a paní Kateřině Kopové z Mandlárny v Hustopečích, dále pak i novému dvornímu fotografovi Michalu Pudichovi za zhotovení mnoha krásných fotografií a také Petru Gončárovi za Info TV! Těšme se na příští ročník,« pozvala na závěr Nováková.

Co dodat? Snad jen to, že již teď těšíme…

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO – autorka