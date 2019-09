Ilustrační FOTO - Pixabay

Těsnění a seřízení plastových oken

Zlaté české ručičky

Podzim na krku, třeba se připravit na zimu. Před týdnem jsme se věnovali tak říkajíc všeobecně plastovým oknům. Než se pustíme do seřizování plastových oken a dveří, což není tak velký problém, jak by se na první pohled mohlo zdát, věnujme se jejich běžné údržbě. Nejde o běžné mytí rámů a okenních skel, ale o odstranění »provozních« nečistot a ošetření kovových pohybujících se dílů, na něž vidíme.

Základem plastového okna jsou rámové a křídlové profily z houževnatého PVC. Profilové systémy mají v zásadě dva způsoby těsnění. Používá se takzvané dorazové a středové těsnění. To má jedno těsnění umístěné v chráněné poloze uprostřed rámu, navíc lze kromě vnitřní těsnící gumy doplnit v případech, kdy je to potřeba, i třetí - vnější těsnění. Důležitá je jeho údržba. Těsnění mezi křídlem a rámem se může deformovat i vypadnout z drážky, v níž je usazené. Podle rozsahu poruchy j lze znovu do drážky osadit nebo vyměnit za nové. U starších oken bez přídavného těsnění je možné do drážky těsnění doplnit. Někdy také těsnění při velkých mrazech přimrzá k rámu, zvlášť když je myjete, nebo se rosí. Pak je dobré ho namazat, třeba silikonovým olejem. Když budete tuto kúru opakovat dvakrát ročně, těsnění zůstane pružné a déle vydrží. Vzhledem k ceně plastových oken a v případě nejistoty (i kutil nemusí vše umět) je někdy vhodnější opravu těsnění svěřit do rukou odborné firmy.

Takže – skla se čistí klasicky mýdlovým nebo saponátovým roztokem, každý umí okenní skla očistit. Běžné nečistoty kovových pohybujících se dílů je nutno odstranit alespoň dvakrát za rok. Stačí běžné setření prachu z nich.

Údržba kování je důležitá pro zajištění jeho správné funkčnosti. Jednou za rok minimálně. Nejde jen o očistu od prachu, ale o jeho každoroční ošetření mazacími oleji. Olej k promazání šicích strojů je dobrým řešením… Tímto způsobem se ošetřují zejména čepy závěsů, táhla kování a uzavírací body pomocí několika kapek oleje. Ta jsou obvykle označena symbolem »kapky«.

Plastová okna a dveře nabízejí řadu funkcí, které řeší pohyb ovládací kliky a samozřejmě i umístění kovových závěsů. Jsou standardně vybavena obvodovým kováním, které umožňuje uzavření křídel v několika bodech po celém obvodě a zajišťuje tak bezvadnou funkci těsnění. Uzavření se děje pomocí uzavíracích jezdců na křídle, které zabíhají do kamenů na rámu. Všechny uzavírací jezdce jsou propojeny pomocí ocelových planžet zapuštěných v drážce okenního křídla prakticky po celém obvodu křídla. Všechna uzavírací místa jsou ovládána jednou kličkou.

Čas od času je třeba okenní křídla seřídit. Alespoň jednou za rok, nejlépe před zimní topnou sezonou. Máte-li okna v záruce, určitě využijte záručního servisu, později pak (pokud si netroufáte seřízení udělat vlastními silami) pozáručního servisu dodavatele vašich oken, ano za peníze. Pravda, jde o »maličkost« kterou si můžete udělat vlastnoručně díky návodu a nástrojům od dodavatele oken.

Někdy se mohou objevit problémy s doléháním okna nebo drhnutím při otvírání nebo zavírání. Pozorně sledujte pracovníka firmy, který v záruce okna seřizuje. Zkuste si pod jeho dohledem okno seřídit. Není-li vám jasný postup, ptejte se! Z vlastní zkušenosti vím, že jsou vstřícní. I proto, že mají jiné práce dost…

Plastová okna a balkónové dveře jsou standardně vybavena obvodovým kováním, které umožňuje uzavření křídel v několika bodech a zajišťuje tak bezvadnou funkci těsnění. Kování umožňuje seřízení křídla ve třech směrech. Seřizovacími místy jsou dolní a horní závěs a také zavírací body na křídle. K seřizování stačí jeden imbusový klíč č. 4, kterým se otáčí stavěcí šrouby, excentrické stavěcí prvky a základní uzavírací body.

Příklady: Spodní nebo horní část křídla drhne o rám – upravte výškové nastavení křídla stavěcím šroubem v dolním rohovém závěsu pomocí imbusového klíče. Boční část křídla drhne o rám – upravte boční nastavení křídla stavěcími šrouby v dolním a horním rohovém závěsu pomocí imbusového klíče. Křídlo drhne v dolním nebo horním rohu na straně kličky – třeba přestavět křídla na nůžkovém uložení horního a spodního závěsu. Úhlopříčné přestavení křídla je možné podle potřeby a druhu kování provést i na dolním rohovém závěsu šroubem na boku závěsu. Otáčením pomocí imbusového klíče č. 4 v jednom nebo druhém směru se křídlo posouvá doprava nebo doleva.

Univerzální způsob řešení problémů neexistuje, protože dodavatelé plastových oken používají různé systémy. Pokud vám nestačí návod, který jste od dodavatele oken určitě dostali, nechte si poradit. Nemyslím si, že jsem až tak nešikovný, běžné seřízení plastových oken zvládám. Ale jen díky tomu, že jsem se nestyděl pozvat profesionála, který mi postup práce ukázal. Ano, musel jsem mu zaplatit, jednou a věřím, že naposledy. Ale kdo ví…

(jan)