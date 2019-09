Ilustrační FOTO - Pixabay

Demonstranti: Neexistuje žádná planeta B

Obyvatelé Země demonstrovali za lepší ochranu klimatu. Demonstrace se konaly po celé planetě. Ekologičtí aktivisté ohlásili akce ve 2600 městech v téměř 160 zemích světa. Vyvrcholit měly protestem před sídlem OSN v New Yorku, kde se příští týden uskuteční klimatický summit. Demonstranti po politicích žádají razantnější kroky k ochraně planety.

V centru Bratislavy se na náměstí u sídla úřadu slovenské vlády sešlo při Pátku pro budoucnost několik tisíc lidí. Shromáždění v Bratislavě, po kterém následoval pochod účastníků ulicemi metropole, podpořily velké slovenské univerzity a Slovenská akademie věd. Ve Varšavě a v dalších městech Polska, jehož energetika je silně závislá na uhlí, uspořádaly protestní pochody tisíce mladých s varovnými transparenty jako Neexistuje žádná planeta B. Mnoho polských středních škol dalo studentům volno, aby se mohli globálního klimatického protestu zúčastnit.

Na některých místech demonstranti přišli s originálními transparenty nebo v maskách. Zpravodajský server BBC News zveřejnil snímek demonstranta kráčejícího v poměrně teplém počasí britským Manchesterem v převlečení za ledního medvěda. Ve Finsku zase na oteplování planety upozorňoval Santa Claus. Desetitisícové davy se shromáždily před londýnským Westminsterem či u Braniborské brány v centru Berlína. Po celém Německu pak demonstrovaly stovky tisíc lidí za důslednější ochranu klimatu. »Je velmi důležité, že tu dnes všichni jste, abychom jasně ukázali, co potřebujeme, a co chceme, a že jen dodržení klimatických cílů pro rok 2030 je málo,« řekla v Berlíně jedna z řečnic zástupu protestujících s mnoha barevnými transparenty. Narážela tak na to, že Německo chce do roku 2030 snížit své emise skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Podle některých odborníků je to ale málo a Německo by mělo usilovat o redukci na úrovni 65 až 70 %, aby se podařilo dodržet klimatickou dohodu z Paříže.

Jak chtějí dosáhnout zlepšení ochrany planety, dali demonstranti, mezi nimiž převažují mladí lidé, jasně najevo. Řada z nich měla na plakátech hesla požadující vyšší zdanění firem produkujících škodlivé emise, omezení automobilové dopravy nebo rozšíření ekologického zemědělství. »Německá vláda by měla silněji regulovat automobilový průmysl a investovat více do obnovitelných zdrojů,« řekla jedna z protestujících. Zhruba dvě třetiny Němců (63 %) dávají přednost ochraně klimatu před hospodářským růstem. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění pro televizi ARD, který byl zveřejněn krátce před rozhodnutím tzv. klimatického kabinetu vedeného kancléřkou Angelou Merkelovou o opatřeních na ochranu klimatu a snížení emisí oxidu uhličitého. Ten se nakonec shodl na kompromisu, že německá opatření na ochranu klimatu počítají s náklady kolem 50 miliard eur (1,3 bilionu Kč) do roku 2030.

K celosvětové iniciativě se připojila i některá africká města, například keňská metropole Nairobi a jihoafrická Pretorie či Johannesburg.

Na 300 000 lidí podle aktivistů vyšlo do ulic australských měst. Demonstrací v Austrálii se zúčastnilo dvakrát víc lidí než minulých protestních průvodů, především ve městech Sydney a Melbourne. Některé australské školy studenty samy vybízely, ať se do stávky zapojí. V Thajsku na 200 mladých vtrhlo do sídla ministerstva životního prostředí, kde si lehli na zem a předstírali smrt. »Takhle to dopadne, když teď klimatické změny nezastavíme,« řekla organizátorka akce 21letá Nantiča Očarenčajová. Mladí na Šalamounových ostrovech, které společně s dalšími nízko položenými ostrovními zeměmi patří k oblastem nejvíce ohroženým klimatickými změnami, uspořádali demonstraci na pobřeží oblečeni v tradičních sukních z trávy a s dřevěnými štíty v rukou.

Studenti stávkují v pátečních dnech od loňského září. Už se k nim připojují i dospělí. Po politicích požadují razantnější kroky k omezení emisí skleníkových plynů, které podle názoru řady vědců způsobují na naší planetě klimatické změny.

(ava, čtk)