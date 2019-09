Ilustrační FOTO - Pixabay

Zákaz hazardu nic nevyřeší

Navzdory zvyšování daní v oblasti hazardního a loterijního trhu zůstává počet závislých hráčů především z kategorie mladistvých stále vysoký. Jednou z cest, jak tento stav změnit, je větší prevence patologických jevů, které vznikají hazardními hrami.

Shodli se na tom účastníci semináře zaměřeného na problematiku hazardu, který se uskutečnil pod záštitou předsedkyně rozpočtového výboru Miloslavy Vostré (KSČM) ve Sněmovně. »Není správné ostrakizovat všechny ty, kteří v této sféře podnikají, protože jde o legální podnikání, jenomže nemůžeme opomenout, že má určitý patologický vliv na některé občany,« uvedla na úvod semináře Vostrá. Našemu listu řekla, že cílem semináře bylo dát prostor také provozovatelům hazardních her. »Samozřejmě je důležité hledat tu správnou míru regulace, aby nepoškozovala hráče ani provozovatele. Je nabízena celá škála hazardních her, ten vývoj jde velmi rychle dopředu a je potřeba najít takovou míru regulace, aby ten byznys de facto nepřešel do šedé zóny,« vysvětlila poslankyně. »Úplný zákaz hazardu by byl stejný, jako kdybychom zakázali konzumaci alkoholu či cigaret. Umíte si představit, co by to způsobilo ve společnosti? Nebo by snad byla celá společnost pro úplný zákaz pití alkoholu, kouření či sázení? Nemyslím si to,« uvedla Vostrá, přičemž také nesouhlasí s očerňováním společností z oblasti herního a loterijního průmyslu. »Jde totiž o legální činnost, která podléhá výrazným regulacím. Navíc daně z hazardu mají pozitivní dopad na státní rozpočet,« připomněla.

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslavy Vostré (KSČM).

Z Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2018 vyplývá, že Češi loni za hazard utratili 249,5 miliardy korun. »Podle odborných odhadů může mít problémy se závislostí na hazardních hrách u nás kolem 164 tisíc lidí nad 15 let. Sázení a hraní nemá navíc pod kontrolou asi 13 tisíc mladých do 18 let. Co s tím? Jak se vypořádat s tímto celospolečenským problémem? Nedivím se, že někteří mluví o hraní a sázení jako o společenské nebezpečnosti. Hazardní hraní a závislost na něm má totiž dopad nejen na osobní, ale i rodinný či pracovní život,« řekla Vostrá.

»Určitě jsem pro, aby šlo více peněz na prevenci. Regulace loterijních a herních společností např. prostřednictvím zvyšování daní je totiž jedna věc, ale jaký je celospolečenský dopad? Osobně mě velmi zaráží, kolik mladých lidí do 18 let nemá hraní pod kontrolou. S tím je potřeba rozhodně něco dělat. Nejde jen nečinně přihlížet. I proto jsem tento seminář v Poslanecké sněmovně uspořádala. Společně zde diskutovali nejen zástupci dotčených společností, ale také odborníci na závislosti. Cílem bylo otevření celospolečenské diskuze, a to především na téma prevence v oblasti hazardu a vzájemná součinnost všech,« shrnula Vostrá.

Vostrá především ocenila, že na potřebě větší prevence patologických jevů, které vznikají hazardními hrami, se shodli naprosto všichni účastníci semináře. Ke shodě došlo i v otázce potřeby finančních prostředků na tuto prevenci, v názoru na to, kde a jak tuto oblast zafinancovat, se už ale jednotlivci rozcházeli. Podle Vostré by se nad touto otázkou měla zamyslet ministerstva financí, zdravotnictví ale i další úřady. »Určitě se na toto téma budeme dívat při projednávání státního rozpočtu a jednotlivých kapitol, protože pokud mám dobré informace, na prevenci by dokonce měly být sníženy finanční prostředky, tak pokud tomu opravdu tak bude, nebudeme to považovat za správný směr a určitě o tom budeme jednat v rámci projednávání státního rozpočtu,« slíbila Vostrá. »Je pravda, že se sice zvyšovaly daně, ale na druhou stranu je pravda, že počet závislých hráčů z kategorie mladistvých je stále vysoký, takže je potřeba se opravdu na tu prevenci zaměřit,« dodala.

Síť pomoci a prevence pokulhává

Zástupkyně generálního tajemníka Asociace Evropských loterií Jutta Boyce uvedla, že je potřeba odvádět hráče od nelegálních produktů a nabízet takové produkty, které budou na jednu stranu lákavé, ale nebudou vést k závislostem. Boyce uvedla, že loterie, pokud jsou provozovány v souladu s pravidly, představují nejnižší riziko pro hráče. Podíl loterií k celkovému poměru hazardních her je ale v ČR nižší než v ostatních zemích Evropské unie. V ČR tvoří loterie kolem 14 procent z celkových sázkových produktů, například v Portugalsku to je 56 procent. Podle Asociace by hry s vyšším rizikem měly být opatřeny jiným typem regulace. »Veškeré regulační změny se těžko vracejí zpátky, měly by se proto pečlivě promýšlet, a také jejich dopady,« upozornila Boyce.

To, že loterie jsou nejméně škodlivý druh sázení, potvrdil také bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Za úvahu by podle něj stálo loterie úplně oddělit od ostatního hazardu. Upozornil, že v zemích západní Evropy jdou daně z loterií na charitu nebo kulturu. »U nás se k tomu nechceme vracet,« uvedl.

Podle odhadů jsou dopady hazardu vyčísleny na zhruba 16 miliard korun. Patologické hráčství provázejí výrazné zdravotní a sociální problémy. Podle Vobořila jsou v závažném riziku zhruba dvě procenta dospělých, v riziku problémového hráčství se nachází kolem čtyř procent mladistvých do 16 let. Politici by se podle něj měli zamyslet nad skutečností, že síť pomoci a prevence v ČR absolutně pokulhává. »Regulace samy tuto situaci nedokážou vyřešit,« konstatoval Vobořil.

Najít správnou míru zdanění

Zástupci hazardního a loterijního trhu se na semináři vyslovovali proti plánovanému zvýšení daní v této oblasti. »Zvyšování daňové zátěže nemá žádný dopad na hráče,« uvedl Zdeněk Žák z Asociace kasin. Jan Řehula z Institutu pro regulaci hazardních her upozornil, že daně jsou v ČR u všech druhů hazardních her vysoce nad průměrem EU. »Hráče neochráníme tím, že zvedneme hazardní daně,« prohlásil.

Výkonný ředitel společnosti SynotTip Petr Mikoška vyzval poslance, aby »vzali rozum do hrsti«, regulační dopady jsou podle něj velmi tvrdé.

»Samozřejmě rozumím tomu, že každý podnikatel, když se mu mají zvýšit daně, tak se mu to nelíbí, byla to taková očekávatelná diskuse, na druhou stranu jsem viděla i čísla z ministerstva financí, takže ano, je potřeba najít tu správnou míru pro toto zdanění,« reagovala Vostrá. Regulace jsou podle ní potřeba, měly by být však nastaveny tak, aby nepoškozovaly hráče ani provozovatele. »Tento problém rozhodně nevyřešíme okamžitě. Věřím však, že se brzy znovu sejdeme a posuneme se v této problematice alespoň o kousek dál,« uzavřela Vostrá.

(jad)