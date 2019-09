Ilustrační FOTO - Pixabay

Leclerc si v Singapuru dojel pro třetí pole position za sebou

Kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru formule 1 vyhrál Charles Leclerc z Ferrari a potřetí za sebou odstartuje do závodu z prvního místa. Druhý na okruhu Marina Bay skončil obhájce titulu a vedoucí jezdec šampionátu Lewis Hamilton z Mercedesu.

Profil trati měl podle papírových předpokladů vyhovovat vozům mistrovského Mercedesu, ale Ferrari všechny zaskočilo. V kvalifikaci italské stáji dlouho patřila první dvě místa a mezi Leclerca a Sebastiana Vettela se až díky poslednímu pokusu dokázal vklínit Hamilton.

Leclerc ovládl kvalifikaci časem 1:36,217 a navázal na dobré výkony z předchozích dvou závodů v Belgii a Itálii, v nichž si po startech z pole position dojel i pro vítězství. "V něco takového jsme rozhodně nedoufali," uvedl šéf Ferrari Mattia Binotto. "Pátek byl pro nás nepříjemný a mně se vůbec nedařilo. Ale byli jsme za tvrdou práci odměněni," přidal Leclerc.

Pětinásobný mistr světa Hamilton na jednadvacetiletého Monačana ztratil 191 tisícin. "Nevím, kde Ferrari najednou našlo takovou rychlost. Tohle je totiž okruh, kde se jim příliš nedaří. Ale zjevně se velmi dobře připravili," řekl Hamilton. "V posledním pokusu jsem do toho dal úplně všechno a bylo to velmi těsné, protože několikrát jsem se skoro otřel o zeď," přidal.

Třetí Vettel za Leclercem zaostal o 220 tisícin. "Poslední kolo mělo být lepší. Udělal jsem tam malou chybu a nemělo smysl, abych dál pokračoval," vysvětlil Vettel, proč při závěrečném pokusu místo do cíle zamířil do depa. "Myslím, že by to mohl být dobrý závod. Hodně bude záležet, kolik toho vydrží gumy," dodal.

Čtvrtý Max Verstappen z Red Bullu byl o půl sekundy pomalejší než vítězný monacký pilot. Valtteri Bottas z Mercedesu, který za Hamiltonem na druhém místě průběžného pořadí seriálu zaostává o 63 bodů, už na Leclerca ztratil bezmála jednu sekundu.

Nedělní závod odstartuje ve 14:10 SELČ a Leclerc v něm bude po triumfech ve Spa a v Monze útočit na třetí vítězství za sebou. Poslední dvě Velké ceny Singapuru vyhrál Hamilton a celkem má na okruhu Marina Bay stejně jako čtyřnásobný mistr světa Vettel rekordní čtyři triumfy.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Singapuru formule 1

1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:36,217, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,191, 3. Vettel (Něm./Ferrari) -0,220, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,596, 5. Bottas (Fin./Mercedes) -0,929, 6. Albon (Thaj./Red Bull) -1,194, 7. Sainz (Šp./McLaren) -1,601, 8. Ricciardo (Austr./Renault) -1,878, 9. Hülkenberg (Něm./Renault) -2,047, 10. Norris (Brit./McLaren) -2,112.

