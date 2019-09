Rozhovor Haló novin se sociologem profesorem Janem Kellerem

Nevěřím řečem o vysokých hodnotách, které chce nějaký úřad chránit

Premiér Andrej Babiš je spokojen s portfoliem paní Jourové v Evropském parlamentu. Jste také spokojen?

Hájení evropských hodnot a boj s dezinformacemi nepředpokládá žádnou odbornost. Myslím si, že paní Jourová má na víc. O moji spokojenost nejde, ale pokud je s novou náplní funkce spokojena ona, tak bych na ni musel přehodnotit svůj zatím mírně pozitivní názor.

Nemohu za to, ale zdá se mi, že jde o křeslo nejvyššího cenzora Evropy. Chápu to špatně?

Ve svém nedávném článku jsem napsal, že je to kombinace funkce cenzora a propagandisty. Právě proto mi to k paní Jourové zatím moc nesedí. Musíme si počkat, jak se k této práci postaví.

Co podle vás může takový »cenzor« cenzurovat anebo přivádět na »správnou cestu«?

Já nevěřím těm řečem o vysokých hodnotách, které vymyslel nějaký úřad chránit. Za ty nejvyšší hodnoty se příliš často ukrývají hodně přízemní zájmy. Věra Jourová v minulosti dokázala, že umí stát za pravdou, i když jí za to hrozil kriminál. Zatím věřím, že ani zlatá klec v Bruselu ji nezlomí. Uvidíme. Rozhodně měla štěstí, že jsme nebyli členy EU před rokem 2004 v době války proti Iráku. Tehdy by musela ze své funkce tvrdě kritizovat americké a evropské politické představitele, kteří šířili dezinformace o zbraních hromadného ničení v Iráku. Tyto lži stály život statisíce nevinných civilistů! Je zvláštní, že žádný eurokomisař tehdy tyto vyložené dezinformace nepranýřoval.

Nejde o další pokus ze strany EU omezit demokracii a svobodu myšlení?

Nejsem si jist, zda Evropská unie potřebuje omezovat svobodu myšlení. Kapitalismus už dávno přišel na to, že pokud má pod kontrolou ekonomickou a vojenskou moc, může si každý myslet a vykládat, co chce. Zvláště v době, kdy lidé nejsou schopni se organizovat za dosažení společného cíle, kdy se všichni stahují do soukromí a kdy mají strach, že by mohli přijít o práci. Ať si klidně diskutují o čemkoliv, stejně rozhoduje ten, kdo drží více akcií.

Proč se k tomu propůjčuje český eurokomisař a přijetím této funkce se vlastně zbavuje možnosti převzít nějaké výraznější portfolio?

Vy ani já nevíme, kdo vykouzlil do čela Evropské komise nějakou von Leyenovou, o které předtím věděli jenom v bundeswehru. Stejně tak nevíme, kdo rozhoduje o přidělování jednotlivých portfolií. Leyenová to určitě není, té nechali jenom přečíst nástupní projev, který jí připravili Junckerovi úředníci. Rád bych věřil tomu, že aspoň Věra Jourová si svůj nástupní projev napíše sama. Ale určitě jí s tím rádi poradí tak, jako jí rádi poradili, když tam přišla poprvé.

Médii proběhla informace o tom, že proti Babišovi bylo stíhání zastaveno. Jen nejvyšší státní zástupce to může ještě změnit. Co tomu říkáte?

Neříkám tomu nic, respektuji, že žijeme v právním státu.

Myslíte, že tato skutečnost nějak ovlivní organizátory různých akcí proti premiérovi a proti všem, kteří ho v té formě více nebo méně podporovali?

Bude zajímavé, co tomu řekne hnutí Milion chvilek. Zatím jim vadilo jenom to, kdo vyhrál v demokratických volbách. Doufám, že kromě demokracie jim nezačne vadit i právní stát. Nechtěl bych vidět, jak jistý nedostudovaný student trhá po Ústavě před Hradem i trestní zákoník.

Je tu i kauza Koněv. Co té říkáte?

Asi víte, že jsem napsal článek, kde jsem konstatoval, že vedení Prahy 6 si pro sebe staví monumentální pomník lidské malosti, politického farizejství, arogance a obyčejné hlouposti, to vše pro jistotu v nadživotní velikosti. Teď se usnesli, že místo odstraněné sochy vybudují pomník osvoboditelům Prahy. Líbila se mi poznámka diskutujícího na jednom serveru. Psal, že to je docela v pořádku, pokud bude na pomníku osvoboditelů umístěna vysvětlující tabulka, která připomene, že jim při osvobozování Prahy velel maršál Koněv.

Jaroslav KOJZAR