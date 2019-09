Výrokem nejsem nadšen

Ne, nejsem nadšen výrokem Miloše Zemana, že »udělí abolici« Andreji Babišovi, kdyby náhodou nejvyšší státní zástupce rozhodnutí pražských státních zástupců zrušil. Bylo to zbytečné gesto, i když »udělení abolice« premiéru Babišovi bylo v tomto případě očekávatelné. Nikdo z kritiků si ovšem neuvědomil, že tak vlastně vysvobodil zástupce Pavla Zemana z tlaku, který na něj byl vyvíjen ze strany těch, kteří by Babiše nejraději viděli na konci světa a zcela jistě se pak poprali jako »vzteklí psi o kost«, která by po ANO zbyla. Když všechno dopadne, jak napsali pražští státní zástupci, nebude žádná »kost«, jen »štěkání na Měsíc«.

Neumím si ovšem představit, že by se nejvyšší státní zástupce postavil proti svým podřízeným, kteří spis Babiš dozorovali mnoho měsíců a jistě, kvůli tzv. veřejnému mínění, si dali pozor na každý nedostatek, a když své zdůvodnění psali dokonce s ohledem na každou čárku. Zástupce Zeman dostal tři měsíce na rozhodnutí. Že by za tak krátkou dobu dokázal najít chybu ve zdůvodnění anebo objevit něco nového, žalovatelného v důkazech, je iluzorní. Spíše ovšem šlo o to, zda bude zlomen tlakem z opozičních stran a aktivit typu Milion chvilek, nebo tlak vydrží. Slova prezidenta Zemana i tomu však zabránila.

Nejvyšší státní zástupce může v klidu rozhodovat, i když ani jeho možný výrok nebude brán jako nepolitický. Může souhlasit s podřízenými a bude mít klid, protože veškeré útoky budou směřovat na prezidenta, nebo naopak může rozhodnout o »špatné práci« podřízených státních zástupců a pod nějakou banální záminkou případ vrátit k dořešení. Pak bude opozicí chválen a útok opět bude směřovat na prezidenta. I když státní zástupce Zeman vlastně nic neriskuje jakýmkoli rozhodnutím, ale aby přece jen se na něj nemohlo útočit, nechal se slyšet, že slova prezidenta nemohou jeho rozhodování ovlivnit. Může si však oddychnout, prezident problém přesunul na sebe. Měl by mu poděkovat.

Osobně si však myslím, že oznámení prezidenta Zemana o tom, že v případě negativního postoje nejvyššího státního zástupce Babišovi »udělí abolici«, nebylo právě uvážené, i když ho chápu. Zabránil tak zbytečným diskusím. Přesto měl raději mlčet a konat, protože premiérovi to asi, jak v pátek potvrdil předseda Sněmovny Vondráček, moc příjemné být nemohlo.

Jaroslav KOJZAR