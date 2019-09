L-39CW – technologický demonstrátor L-39NG. FOTO - Wikimedia commons

Aero Vodochody zahajuje letové zkoušky prototypu letadla L-39NG

Společnost Aero Vodochody má povolení k zahájení letových zkoušek prototypu letadla L-39NG. Měly by trvat do července příštího roku. Typový certifikát pro cvičnou verzi by měl letoun získat příští rok na podzim. Novinářům to na Dnech NATO a Dnech Vzdušných sil Armády ČR v Mošnově na Novojičínsku řekl šéfkonstruktér letadla Jaromír Lang.

"Program L-39NG běží podle plánu. Jsem přesvědčený, že dosáhneme cíle získat typovou certifikaci pro konfiguraci pokročilého cvičného letounu ve třetím čtvrtletí roku 2020 a jeho vyzbrojené verze ve třetím čtvrtletí roku 2021," uvedl prezident Aera Vodochody Dieter John.

Na Dnech NATO si lidé poprvé mohli nové letadlo prohlédnout. L-39NG bude sloužit jako cvičný podzvukový letoun i jako lehký bitevník. Jednomotorový dvoumístný proudový letoun naváže na legendární stroj Aero L-39 Albatros.

Lang řekl, že letadlo je na začátku letových zkoušek. "Muselo absolvovat spoustu pozemních zkoušek. Kromě statické zkoušky se prověřovaly pevnosti tras řízení, prověřovala se pevnost podvozku, prověřovala se funkčnost záchranného systému, dělaly se pozemní vibrační zkoušky. Dostali jsme se do takové fáze, že teď můžeme začít bezpečně lítat," řekl šéfkonstruktér.

Letové zkoušky budou trvat téměř rok. "Pak letadlo 7004, to je druhý letový prototyp, bude pokračovat v certifikačních zkouškách, zatímco první prototyp už bude přestavěný na Light Attack (lehkou bojovou) verzi a začnou zkoušky té Light Attack verze," řekl Lang.

Aero má podepsaný kontrakt na dodávku čtyř letounů ve verzi Light Attack do Senegalu. O čtyři pokročilé cvičné letouny má zájem státní podnik LOM Praha, jehož Centrum leteckého výcviku Pardubice slouží k výcviku vojenských pilotů.

"Jsme ve fázi dohadování podmínek kontraktu s LOM i technických specifikací letadla," řekl Lang.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) novinářům řekl, že s letadly se počítá pro výcvik pilotů české armády. "Zpočátku se počítá se čtyřmi kusy. Pracuje se na modelu kontraktu. Byl bych rád, kdybychom to stihli ještě v letošním roce. Je to mojí ambicí, protože samozřejmě nám končí životnost stávajících výcvikových letadel a chtěl bych, aby byly nahrazeny těmito novými letadly," řekl ministr.

(čtk)