Recep Tayyip Erdogan. FOTO - Haló noviny

Věrní opouštějí Erdogana a jeho AKP

Bývalý předseda turecké vlády Ali Babacan nedávno oznámil založení nové strany, která chce konkurovat prezidentovi-diktátorovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi a jeho vládní straně AKP, která se chová, jako by měla v ústavě paragraf o vedoucí síle ve společnosti.

Babacan z ní proto pro »nepřekonatelné rozdíly« vystoupil (až) letos v červenci, o formaci jeho vlastní strany se spekulovalo už několik měsíců, napsala ČTK.

AKP se podle Babacana odchýlila od zásad, se kterými byla založena. »Vždy budeme bránit a věřit v hodnoty, jakými jsou lidská práva a svobody, pluralitní demokracie a právní stát. Tyto zásady pro nás nejsou jen dočasnou politickou preferencí,« uvedl politik během rozhovoru s deníkem Karar.

Babacan byl jedním ze zakládajících členů AKP, která v Turecku dominuje prezidentským i parlamentním volbám už od roku 2002. Za stranu zastával funkci ministra hospodářství a později zahraničí, do srpna 2015 byl také místopředsedou vlády. Od roku 2005 do roku 2009 byl hlavním vyjednavačem vstupu Turecka do EU.

Ali Babacan. FOTO - Wikimedia commons

Bývalý místopředseda uvedl, že stranu chce založit před začátkem roku 2020. Na složení vedení nové strany se podle něj stále pracuje. Spekulace, že se k připravovanému politickému subjektu přidá další z ostřílených politiků AKP, bývalý prezident Abdullah Gül, Babacan nepotvrdil, ačkoliv hnutí bude mít jeho podporu.

Gül je společně s například bývalým expremiérem Ahmetem Davutogluem další z řady členů AKP, kteří najednou mají k Erdoganově vedení výhrady - nesouhlasí s hospodářskou politikou i »narůstajícím autoritářstvím« (jako by šlo o novinku) prezidenta. Je ale fakt, že Erdogan pronásledování opozice neustále zintenzivňuje, do vězení zavírá i novináře či opoziční poslance a v těsném referendu prosadil změnu parlamentního systému na prezidentský – čímž si jen uzákonil to, co už stejně dávno v praxi fungovalo.

Erdoganovu silnou politickou pozici oslabuje ekonomická krize, obavy o nezávislost soudů a narůstající netrpělivost Turků s 3,6 miliony uprchlíků ze sousední Sýrie. Za velkou prohru označují mnozí analytici výsledky březnových místních voleb, ve kterých AKP prohrála v největším tureckém městě Istanbulu, metropoli Ankaře či v Izmiru. V Istanbulu pak opakovaně, protože AKP si tam prosadila opakování voleb. Zřejmě až to výše zmíněné politiky přimělo k odklonu od vůdce… Plus to, že také v parlamentu se musí AKP v poslední době spoléhat na podporu nacionalistické Strany národní akce (MHP), přitom více než deset let od nástupu k moci v něm měla většinu sama.

Další parlamentní a prezidentské volby jsou v Turecku plánované ale až na rok 2023…

(rj)