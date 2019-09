Prezident Hasan Rúhání. FOTO - Wikimedia commons

Írán nedovolí narušení svých hranic

Íránský prezident Hasan Rúhání varoval, že jeho země nedopustí, aby někdo narušil její hranice. Přítomnost cizích vojáků v Perském zálivu podle něho vytváří nejistotu jak pro region, tak pro jeho ropný průmysl. Rúhání to řekl v televizním projevu k výročí začátku války Íránu s Irákem z let 1980 až 1988.

Spojené státy americké v pátek oznámily, že do Saúdské Arábie, která je rivalem Íránu v regionu, vyšlou své vojáky. Mise prý bude zaměřena především na protivzdušnou obranu po útocích na saúdskoarabská ropná zařízení z minulého týdne. Rijád i Washington z nich podezřívají Teherán a neustále mu podsouvají vinu za útoky. To však Írán odmítá. Saúdskoarabský státní ministr pro zahraniční záležitosti Ádil Džubajr v sobotu prohlásil, že pokud vyšetřování potvrdí, že za incidentem stojí Írán, bude to Saúdská Arábie považovat za událost postačující k vyhlášení války. »Pokud budou pokračovat tímto způsobem, pak riskují možnost vojenské odvety,« upozornil Džubajr v rozhovoru pro americkou televizi CNN.

Rúhání bez dalších podrobností oznámil, že jeho země na půdě OSN během zasedání Valného shromáždění představí mírový plán pro oblast Perského zálivu. Na různých místech Íránu se v atmosféře zvýšeného napětí mezi Teheránem a Washingtonem konaly vojenské přehlídky k výročí íránsko-iráckého válečného konfliktu. Státní televize odvysílala záběry raket dlouhého doletu či rychlých útočných člunů a ukázala také, jak z plavidla slaňují příslušníci námořních jednotek íránských revolučních gard.

USA v pátek uvalily na Írán další sankce, vztahují se na jeho národní banku, státní suverénní fond a jednu íránskou společnost, jejímž prostřednictvím podle tvrzení Washingtonu Teherán kryje finanční operace pro nákup vojenského vybavení. Jde opět o reakci na útoky na ropná zařízení v Saúdské Arábii, i když s nimi Írán nemá cokoliv společného, což USA odmítají uznat.

Íránský ministr zahraničí Džavád Zaríf nové americké sankce proti íránské centrální bance odsoudil jako opatření, jehož cílem je zbavit Íránce přístupu k potravinám a lékům. »Toto je známka jejich zoufalství,« řekl Zaríf. »Když opakovaně uvalují sankce na tutéž instituci, znamená to, že jejich snahy srazit íránský lid na kolena nefungují,« dodal. »Ale toto je nebezpečný a nepřijatelný pokus zablokovat Íráncům přístup k potravinám a lékům,« uvedl šéf íránské diplomacie v New Yorku, kam přiletěl na zasedání Valného shromáždění OSN.

(ava, čtk)