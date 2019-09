Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Abolice prý záleží na Babišovi

Podle prezidenta Miloše Zemana bude na premiérovi Andreji Babišovi (ANO), zda se rozhodne přijmout abolici, kterou mu chce hlava státu udělit, kdyby nejvyšší státní zástupce obnovil premiérovo trestní stíhání kvůli farmě Čapí hnízdo.

Zeman v rozhovoru na serveru Blesk.cz řekl, že o možném udělení abolice mluví z toho důvodu, že městské státní zastupitelství pravomocně rozhodlo o zastavení stíhání Babiše i dalších obviněných v případu Čapího hnízda, kde šlo o údajný dotační podvod.

»Jestliže by nedejbůh došlo k tomu soudnímu pingpongu, tak pak má pan premiér dvě možnosti – buď se podrobit dalšímu dlouhodobému zpolitizovanému procesu, nebo přijmout abolici. Buď to musí spolupodepsat, nebo pověřit nějakého člena vlády, takže je to svým způsobem na něm,« uvedl Zeman. Případná abolice by se podle něj týkala všech obviněných ve věci, nejen Babiše.

Babiš zopakoval, že by abolici nepřijal. Debatu o ní považuje za nesmyslnou v situaci, kdy bylo jeho trestní stíhání pravomocně zastaveno. »Nastolování úvah o abolici ve chvíli, kdy existuje pravomocné rozhodnutí příslušného státního zastupitelství, je nesmyslné právně i politicky. Jen podněcuje napětí ve společnosti a pocity občanů, že je zpochybňován právní řád a rozhodnutí institucí právního státu. Že bych abolici nepřijal, jsem řekl již v minulosti,« napsal Babiš v textové zprávě.

»V případě Čapího hnízda, jak konstatovali státní zástupci, se žádný trestný čin nestal. Česká republika má nezávislou justici a státní zástupci kauzu dlouho posuzovali a na základě znalosti všech skutečností rozhodli. Proto nechápu, proč byla otázka nějaké abolice vůbec nastolena,« doplnil premiér.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek uvedl, že by nebyl ve vládě, jež by za abolici pro Babiše byla spoluzodpovědná. Rozhodne-li prezident o zastavení trestního stíhání, musí tuto abolici podepsat i premiér nebo jím pověřený člen vlády. Zaorálek v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že by nebyl členem vlády. Abolice je podle něj mimořádné opatření, které »by se mělo spouštět ve chvíli zásadních politických změn«.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) v televizi Prima řekla, že je bytostně přesvědčena, že v kauze Čapí hnízdo se nestal trestný čin. Předseda Pirátů Ivan Bartoš ve stejném pořadu tvrdil, že by případ Čapího hnízda mohl být návodem pro další velké firmy, které by se vyčleněním menší společnosti mohly dostat k dotacím určeným pro malé a střední podniky.

(cik)