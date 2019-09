Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

VRT Praha – Brno: vítězí severní varianta

Ze zvažovaných variant vedení vysokorychlostní trati (VRT) mezi Prahou a Brnem vychází podle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) na Vysočině nejlépe trasa severním směrem. Její stavba má být až o třetinu procent levnější než vedení dráhy přes Pelhřimovsko, kde je navíc vodárenská nádrž Švihov.

Trať pro vlaky s rychlostí až 320 kilometrů v hodině by tak Vysočinou mohla vést přes Světlou nad Sázavou, Jihlavu a Velké Meziříčí. Celá VRT mezi Prahou a Brnem by mohla být rozestavěná v roce 2030, řekl ředitel odboru strategie SŽDC Radek Čech.

Zástupci SŽDC představili první výstupy ze studie proveditelnosti VRT mezi Prahou a Brnem. »Víme, že varianta severní, to znamená varianta přes Poříčany a Světlou nad Sázavou, při výrazně nižších nákladech plní úplně stejné cíle jako varianta přes Benešov,« uvedl Čech. Volbu severní varianty podle Čecha ale ještě musí schválit ministerstvo dopravy.

Příprava stavby VRT mezi Prahou a Brnem je podle Čecha pro SŽDC prioritou. »Chápeme ji jako základ budoucího systému rychlých spojení v České republice,« uvedl. Tratě budou mít přesah do zahraničí. Dokumentaci pro územní řízení by správa železnic chtěla letos zadat pro úsek z Prahy do Poříčan a příští rok pro úseky do Světlé a od Brna k Velkému Meziříčí, kde je zřejmé, kudy trasa povede.

Stavební povolení pro první úseky VRT by SŽDC chtěla mít v roce 2025, pak by měly následovat další úseky. »Tak, aby v roce 2030 byla ideálně celá trať mezi Prahou a Brnem již rozestavěná, některé úseky možná už i dokončované,« uvedl Čech. Pro uskutečnění projektu je podle něj důležitá podpora vlády i parlamentu.

Vysokorychlostní trať by měla zkrátit vlakové spojení mezi Prahou a Brnem přibližně na hodinu. Odhadované náklady její stavby podle Čecha převyšují 100 miliard korun. Jeden kilometr tratě bez mostů a tunelů podle něj stojí zhruba 400 milionů. Na Vysočině zvažuje SŽDC kromě Jihlavy umožnit sjezd vlaků z VRT u Světlé nad Sázavou, u Velkého Meziříčí, případně Velké Bíteše.

Na Vysočině v minulosti proti vedení VRT protestovala řada obcí. V místech, kde je vedení trasy už zřejmé, podle Čecha SŽDC komunikuje s kraji a starosty. Směr trati se podle něj měnit nedá, ale je možné ji umístit do mělkého zářezu nebo zakrýt.

(ici)