Budou muset začít umírat lidé?

Krizový štáb proti kolapsu zdravotnictví naléhavě upozorňuje svými veřejnými akcemi konanými po celé republice na to, co pacienti a zdravotníci vědí už dávno. Naše zdravotnictví nevzkvétá. Právě naopak. Z posledních sil poskytují zdravotníci a nemocnice potřebnou péči pacientům a věří v další jednání s těmi, kteří jsou za stav českého zdravotnictví zodpovědní.

Premiér Babiš (ANO) sice slíbil z rezerv zdravotního pojištění přidat na zdravotní péči dalších šest miliard, ale to rozhodně nestačí. Peníze chybějí zvlášť v akutní lůžkové a v domácí péči. Předseda vlády to stejně jako ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) nechce slyšet a arogantně odmítá další jednání. Podle nich je vše v pořádku. Budou tedy muset začít umírat lidé, kterým se v důsledku nedostatku finančních prostředků a neřešení dlouhodobých problémů českého zdravotnictví vzdaluje nezbytná zdravotní péče mílovými kroky? Budou přibývat smutné příběhy zbytečně ztracených životů jako ten nedávný z Rumburku, kdy přišla matka o své dítě v důsledku převozu do vzdálené nemocnice?

Vláda nesplnila ani svůj vlastní slib z minulého volebního období na navýšení platů o 10 procent! Místo toho se ohání stovkami miliard a prý vysokými průměrnými platy lékařů a sester. Že jich často dosahují za mnohahodinovou přesčasovou práci a za cenu vlastního vyčerpání, to už je nezajímá. Spokojí se s přenesením odpovědnosti na zdravotní pojišťovny, házením špíny na Krizový štáb a kategorickým odmítáním dále jednat.

KSČM vyzývá vládu, především pana premiéra, aby nehazardovala se zdravím a životy občanů České republiky, usedla k jednacímu stolu a hledala řešení ve prospěch pacientů.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM