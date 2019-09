O kanálu »přesahujícím epochu«

V pátečním čísle Haló novin jsem si přečetl rozhovor s předsedou Asociace vodního koridoru DOL, tedy Dunaje, Odry, Labe, Janem Skalickým. Cílem bylo vyvrátit argumenty odpůrců výstavby koridoru, tedy i čtenářů Haló novin, a »položit na stůl« »nezvratné« argumenty, které svědčí »o moudrosti a správném pohledu do budoucnosti« prosazovatelů zatím jen diskutovaného projektu. Dozvěděli jsme se, že Jan Skalický jezdí vysvětlovat starostům výhodnost této stavby pro jejich lokalitu, neřku-li celý region, ale i o ekonomických výhodách přepravy zboží po vodní cestě, a zvláště pak o tom, že konečně do různých lokalit bude přivedena voda. Zároveň však byly doslova »odhozeny« protiargumenty ekologické.

Nemohu než však vyslovit, jako bývalý člen předlistopadové »celostátní stranické komise životního prostředí«, také několik svých argumentů. Nechci polemizovat s ekonomy. Jistě mají vše pro veřejnost spočítané. I když jde jen a jen o odhady. Některé skutečnosti se však spočítat nenechají. Především dostatek vody pro kanál, či dokonce pro hladinu podzemních vod. Morava ani Odra vody nemají pro takový projekt dost. Musela by se přesunout z Dunaje. Labe sice je na tom lépe, ale jakýkoli zásah, jenž zčásti vodu odvede jinam, by ovlivnil i jeho tok od místa styku řeky a kanálu dále do vnitrozemí. Nechme stranou stanovisko rakouské vlády, Maďarska, Chorvatska, Srbska, Rumunska a Bulharska, které - alespoň předpokládám - by bylo těžké přesvědčit, pokud i tady by nevládli hazardéři. Přesun takového množství vody z Dunaje, aby kanál mohl fungovat, by oslabil samotný Dunaj. Přestal by být veletokem. Také současné stavby na něm by byly ohroženy, mám na mysli např. Gabčíkovo a Železná vrata. Ví se, co pro splavnost Moravy, Odry a pro kanál potřebný »odběr« vody by s Dunajem udělal? Nestalo by se to, co se »podařilo« ještě Sovětskému svazu projektem částečného přesunu řek Amu Darja a Syr Darja s Aralským mořem? Stavitelé tehdy počítali i s propojením řeky Ob, jež směřuje do Severního ledového moře. K tomu už nedošlo, a tak dnes namísto »Aralu« se v těchto místech začala rozšiřovat pustina, kde skoro nic neroste a z Aralského moře je jezero, z něhož se voda pomalu vytrácí.

Anebo druhý moment. Jan Skalický je názoru, že ohrožené druhy brouků, hnízdiště ptáků, flora, by si nalezly svůj »trochu jiný životní prostor jinde«. Opravdu je o tom přesvědčen? Když bylo svého času splavněno Labe a byly zničeny mokřady kolem něj, zmizely odsud navždy přímo celé druhy živočichů. Nepřestěhovali se. Neměli kam. Všude byla totiž tzv. kulturní krajina, která řešila potravinový problém. V potoce, pod domkem mých prarodičů, kde jsem jeden čas vyrůstal, jsme mohli chodit na raky. Pak postavili kousek výš fabriku, která své zplodiny vypouštěla i do zmíněného potoka. Raci zde vyhynuli. Přestěhovat se neměli kam. Fabrika po převratu byla novými, podle sloganu listopadových vítězů »lepšími hospodáři« zdevastována. Potok je zase čistý, ale bez raků. Tímto způsobem ve světě vyhynuly celé druhy původních živočichů, a to dokonce nenávratně. A pokud jde o flóru, chráněné rostliny, ty nemají nohy, aby přešly vysočinské vrchy a usídlily se daleko od nového zářezu do země, zářezu, jenž jim neumožnil žít.

Věřím, že některý z ekologů odpoví panu Skalickému a dalším svými ještě průkaznějšími protiargumenty. Už proto, že nejde jen o »ekonomickou výhodnost« zmíněného kanálu, ale o životní prostředí nejen nás všech, ale i budoucích generací, o zachování života všech, kteří tu žijí (jsou) od nepaměti či vytvářejí krásu naší země.

Jaroslav KOJZAR